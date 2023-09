Cette marque célèbre plus de 50 ans d’engagement auprès des femmes avec ces 3 innovations

Depuis plusieurs décennies, la plus grande marque de beauté au monde célèbre l’émancipation des femmes de toutes les générations et de toutes les origines grâce à ses innovations beauté qui repoussent les limites.

Pour souligner plus de 50 ans de sa fameuse signature « Vous le valez bien », L’Oréal Paris s’associe à Jean Coutu afin de célébrer cet anniversaire phare, en ligne et en succursale, pendant le mois de septembre.

Alors que plusieurs nouveautés ont vu le jour au fil des années, les femmes continuent de pouvoir compter sur des gammes de produits de qualité supérieure qui sont devenues des piliers de confiance de la marque avec le temps.

Pleins feux sur 3 innovations emblématiques qui fracassent toujours des records :

1. La gamme de coloration capillaire Superior Preference

Vous souhaitez couvrir votre gris à 100 % ou vous offrir une nouvelle tête ? Depuis le début des années 1970, la couleur anti-affadissement de L’Oréal Paris vous assure une coloration permanente lumineuse, qui dure jusqu’à 8 semaines, grâce à sa formule gel-liquide unique et facile à appliquer.

Comme au salon de coiffure, vous pouvez compter sur un produit de qualité supérieure et choisir parmi une sélection de plus de 50 nuances éclatantes pour illuminer votre chevelure en un clin d’œil.

2. La gamme de soins anti-âge Revitalift

La gamme Revitalift s’appuie sur les plus récentes avancées scientifiques pour vous offrir des crèmes, des sérums et d’autres produits performants afin de révolutionner votre routine de soins pour la peau.

La plus récente innovation à s’ajouter à la gamme ? Le Sérum 12 % Vitamine C Pure de L’Oréal Paris, formulé avec des ingrédients recommandés par les dermatologues, pour vous offrir une peau deux fois plus lumineuse et des pores deux fois moins visibles en un mois seulement.

Ce soin haute performance repose non seulement sur la forme la plus puissante de vitamine C (acide L-ascorbique) offerte dans une concentration de 12 %, mais également sur la synergie de la vitamine E et de l’acide salicylique pour corriger visiblement les signes du vieillissement prématuré de la peau.

3. La gamme de soins pour les cheveux Bond Repair

Marque phare dans le domaine des soins capillaires, L’Oréal Paris poursuit ses efforts de recherche et de développement pour dévoiler les technologies les plus avancées, comme ce nouveau traitement conçu pour tous les types de cheveux offrant des résultats professionnels.

Vous souhaitez redonner de la force à vos cheveux abîmés par la décoloration, la chaleur, les mises en plis et le brossage ? Le Pré-shampoing réparateur pour cheveux cassés Bond Repair de L’Oréal Paris fait des miracles pour vous assurer des cheveux 98 % plus forts, 98 % moins de cassures et 90 % plus de brillance, à prix abordable.

L’utilisation de ce traitement intensif à rincer, qui sursature vos mèches avec de l’acide citrique, permet de reconstruire les liens internes brisés et de renforcer les cheveux de l’intérieur pour leur donner de la structure et de l’éclat en un temps record.

Pour magasiner toutes ces innovations beauté signées L’Oréal Paris et participer au tirage avec achat, rendez-vous chez Jean Coutu, en ligne ou en succursale, tout au long du mois de septembre.