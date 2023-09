Les meilleurs shampoings contre la perte de cheveux

Avez-vous l’impression que vos cheveux sont de plus en plus clairsemés et que vous perdez du volume ? Sachez que vous n’êtes pas seuls et que de nombreuses causes telles que le vieillissement, les changements hormonaux, la génétique, la fatigue ou le stress peuvent être à l’origine d’une perte de cheveux. Heureusement, plusieurs produits et traitements existent pour prévenir la chute des cheveux. Découvrez notre sélection de dix shampoings formulés pour réduire la chute des cheveux.

Même s’il n’y a pas de solution miracle pour retrouver votre chevelure d’autrefois, c’est tout à fait possible de freiner la perte de cheveux et de les fortifier en adoptant les bons produits et de saines habitudes de vie.

Les meilleurs shampoings anti-chute

1. Shampoing à la Quinine et Edelweiss, Klorane

Ce shampoing à la quinine et aux vitamines B stimule la croissance des cheveux et renforce et épaissit les cheveux fins et clairsemés. La quinine est reconnue pour ses propriétés stimulantes et fortifiantes qui aident à réduire l'amincissement tandis que l'edelweiss a un fort pouvoir oxydant qui favorise la densité et la vitalité des cheveux. Un produit unisexe que vous pouvez utiliser fréquemment ou en complément d'autres traitements anti-chute pour aider à restaurer l'épaisseur de vos cheveux.

Amazon

Prix : 15,19 $ sur Amazon

2. Shampoing Phytocyane, Phyto

Voici un shampoing anti-chute qui a été conçu spécialement pour les femmes. Sa formule à base de d’extraits de Ginkgo Biloba et d’écorce de Viburnumqui permet de stimuler le cheveu à la racine pour donner de la densité et de la vitalité aux cheveux affaiblis. Il est adapté à tous les types de cheveux, sans silicone et sans parabène et il cible les chutes de cheveux causé par une grossesse, du stress ou de la fatigue.

Prix : 22 $ sur Mat&Max

3. Shampoing hydratant anti-chute Genesis, Kérastase

De la gamme de produits Kérastase, ce shampoing fortifiant est destiné aux cheveux affaiblis, épais ou sec. Sa formule riche à base d'edelweiss et de racine de gingembre renforce les fibres pour une résistance intense afin de réduire la perte de cheveux.

Sephora

Prix : 55 $ sur Sephora

4. Shampoing densifiant "Serie Expert Serioxyl Advanced", L'Oréal Professionnel

Le shampoing densifiant "Serioxyl Advanced Densifying Shampoo" a été créé par des professionnels capillaires experts en cuir chevelu et approuvé par des dermatologues. Un shampoing enrichi de magnésium conçu spécialement pour les cheveux clairsemés et affinés qui purifie les racines et désobstrue les sites folliculaires de toute accumulation qui pourrait avoir un impact négatif sur la croissance saine des cheveux. En plus de l'agréable sensation de fraîcheur suite au nettoyage en douceur, vous aurez 22% plus de volume en une seule utilisation.

Prix : 35,90 $ sur coifferie.com

5. Shampoing HG pour cheveux clairsemés, Bondi Boost

Ce shampoing végane et sans parfum est formulé pour combattre la chute des cheveux. Il contient de l'aloès qui équilibre, hydrate et revitalise, du chou palmiste pour combattre l'amincissement et de l'extrait de prêle qui rajeunit et renforcit. Vous aurez une chevelure plus volumineuse, plus en santé et d'apparence plus fournie.

Sephora

Prix : 40,50 $ sur Sephora

6. Shampoing Triphasic, René Furterer

Ce shampoing de la marque René Furterer formulé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle réduit la chute de cheveux de 52%. Il contient de l'extrait de ginseng qui stimule la croissance et freine la chute des cheveux et votre chevelure sera douce, brillante et résistante grâce aux microbilles d'huiles essentielles de lavande, d'orange et de romarin.

Prix : 80 $ sur Mat&Max

7. Shampoing stimulant Dercos Technique, Vichy

Le shampoing énergisant et stimulant de Dercos Technique a été développé en partenariat avec des dermatologues afin d'offrir un soin anti-chute de qualité. Vos cheveux seront renforcés de la racine à la pointe grâce à sa formule enrichie en Aminexil et vitamines [Niacinamide + Panthénol]. Un shampoing idéal pour des cheveux revitalisés, plus sains et plus forts.

Amazon

Prix : 22,95 $ sur Amazon

8. Shampoing anaphase+, Ducray

Le shampoing anaphase+ contribue à ralentir la perte de densité des cheveux. Testé sous contrôle dermatologique, 90% des utilisateurs ont trouvé que le shampoing soutenait la pousse de cheveux et 88% des utilisateurs ont perçu une diminution de la chute après 6 semaines d'utilisation. Avec sa texture onctueuse, il nettoie, renforce, revitalise et apporte du volume et de la souplesse à la chevelure.

Prix : 25,49 $ sur Well.ca

9. Specifique bain prévention, Kérastase

Bain prévention est un shampoing qui stimule la fibre capillaire, purifie le cuir chevelu et prévient le dégarnissage des cheveux. Il s'agit d'un soin préventif qui nettoie, lisse le cuir chevelu et améliore la microcirculation pour un effet volumineux immédiat.

Sephora

Prix : 55 $ sur Sephora

10. Shampoing #2, Nioxin

Le shampoing #2 de Nioxin est spécialement conçu pour les cheveux naturels très clairsemés. En plus de contribuer à la diminution de la perte de cheveux, il nourrit le cuir chevelu et lui redonne une apparence plus brillante.

Amazon

Prix : 22,79 $ sur Amazon