5 façons originales d'intégrer les charcuteries à votre menu de la semaine

En les combinant avec les ingrédients qui se trouvent à portée de main dans votre frigo, les charcuteries deviennent un incontournable pour tous les parents qui cherchent à cuisiner des repas simples et savoureux.

Qu'il s'agisse de garnir la boîte à lunch de vos enfants, d'accueillir des invités à l'improviste ou d'égayer un brunch dominical, il y a fort à parier que les charcuteries trouveront une place de choix dans votre menu. Avec un peu d'imagination, elles s'intègrent sans effort à une variété de recettes, comme le prouve notre chef Jonathan Garnier.

Quand vient le temps de cuisiner le jambon blanc ou fumé et le salami, il est difficile de passer à côté des charcuteries GASPÉSIEN. Faits en Gaspésie, par des Gaspésiens, depuis plus de 45 ans, ces produits se sont immiscés naturellement dans le quotidien des familles d'ici !

Voici 5 façons créatives de cuisiner ces charcuteries autrement :

1. Bol de bonbons de porc et jambon grillé

Ingrédients

1 paquet de roulé de porc en saumure douce Gaspésien

1 paquet de jambon blanc cuit tranché Gaspésien

500 ml (2 tasses) bière blonde

15 ml (1 c. à table) mélange 5 épices chinoises

125 ml (1/2 tasse) fécule de maïs

30 ml (2 c. à table) huile de cuisson

1 oignon, émincé

250 ml (1 tasse) petits pois cuits

15 ml (1 c. à table) gingembre frais, râpé

90 ml (6 c à table) miel

60 ml (4 c. à table) sauce soja

1 piment thaï, haché, au goût

30 ml (2 c. à table) vinaigre de riz ou vinaigre blanc

500 ml (2 tasses) riz cuit

60 ml (4 c. à table) ciboulette, ciselée

Sel et poivre au goût

Préparation

Dans une casserole déposer le roulé de porc en saumure douce. Ajouter la bière et le mélange 5 épices chinoises, couvrir et laisser cuire, à feu doux 2 heures. Laisser tiédir Couper la viande en cubes et les rouler dans la fécule de maïs. Réserver. Sur le plan de travail, tailler les tranches de jambon en bâtonnets. Dans une poêle chaude, faire revenir le jambon, dans un peu d’huile de cuisson, 2 à 3 minutes, pour le griller. Retirer et réserver. Dans la poêle chaude, ajouter le reste de l’huile de cuisson et faire revenir les cubes de viande et laisser dorer le tout, 2 à 3 minutes. Ajouter l’oignon, les petits pois, le gingembre et faire sauter le tout, 1 minute. Puis ajouter le miel la sauce soja, le piment thaï au goût et poursuivre la cuisson 1 minute, le temps que la sauce soit sirupeuse. Ajouter le riz, le jambon et mélanger le tout. Garnir de ciboulette avant de déguster.

2. Roulés de jambon et fromage

Réinventer le traditionnel sandwich ? Un jeu d'enfant ! Utilisez de fines tranches de jambon blanc cuit pour cuisiner un lunch express et nutritif. Vous n'avez qu'à les enrouler dans de longues tranches de concombre, avec du fromage à la crème, des tranches de fromage cheddar et des épinards. De petites bouchées faciles à manger avec les doigts!

3. Tacos au porc effiloché

Il n’y a rien de plus festif qu’une soirée à saveur mexicaine ! Lorsqu’il est cuit doucement, le roulé de porc en saumure douce offre une viande tendre, qui s’effiloche à la fourchette. Il ne reste qu’à déposer des tortillas de maïs et vos accompagnements préférés, comme de la coriandre, un guacamole légèrement relevé, une salsa de tomates et des cubes d’ananas au centre de la table, de façon à ce que les enfants puissent assembler eux-mêmes leurs tacos au porc effiloché !

4. Calzone au salami et mozzarella

À mi-chemin entre la pizza pochette et le chausson, le calzone est le plat de prédilection des enfants et, par le fait même, des parents. À l'intérieur se trouvent du fromage fondant, de la sauce marinara, des olives et des tranches de salami. Vous voulez un secret ? Congelez les surplus pour les soirs de semaine où vous n'avez pas le temps de cuisiner !

5. Frittata au jambon fumé

Pour rassembler toute la famille autour de la table un dimanche matin, il n'y a rien de tel que l'odeur d'une frittata qui cuit au four. Ce plat, emprunté à la tradition italienne, est un mélange d'œufs, de jambon fumé genre toupie, de légumes frais et de fromages. Accompagnée d'une salade verte, la frittata saura combler l'appétit insatiable de vos ados !

Envie de revisiter votre menu de la semaine ? Choisissez les charcuteries de l’entreprise GASPÉSIEN qui sont idéales pour toutes les occasions, de la boîte à lunch au brunch du dimanche !