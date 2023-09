9 sentiers gratuits pour admirer les couleurs d'automne

La saison des couleurs s'installe tranquillement un peu partout au Québec pour notre plus grand bonheur ! Les amateurs de randonnée pédestre pourront admirer les magnifiques paysages de l’automne sans avoir à dépenser de grosses sommes puisque plusieurs sentiers sont accessibles gratuitement. Pour des promenades en forêt inoubliables cet automne, visitez l’une de ces 9 destinations gratuites (ou presque) aux quatre coins de la province.

1. CLUB PLEIN AIR SAINT-DONAT - LANAUDIÈRE

Mont Sourire (490 m), mont Ouareau (692 m), montagne Grise (773 m) ou encore montagne Noire (892 m), faites votre choix de sommet pour accéder à une vue somptueuse sur l'apogée de la nature lanaudoise en automne. Les sentiers sont tous accessibles gratuitement, à un jet de pierre du village de Saint-Donat.

2. PARC KISKOTUK - BAS-SAINT-LAURENT

Et si on sortait de la forêt un peu pour contempler l'automne face au fleuve? Le parc Kiskotuk et ses 10 km de sentiers côtiers offrent des points de vue saisissants et inédits sur les îles et les marais du Bas-Saint-Laurent. Sans oublier les couchers de soleil à tomber à la renverse!

3. PARC DE LA GATINEAU - OUTAOUAIS

Le parc de la Gatineau offre un beau spectacle de feuillus colorés aux randonneurs. Le sentier de la Chute-de-Luskville vous portera à 300 mètres de hauteur pour contempler le panorama rouge et or.

© Commision de la capitale nationale

4. MONT ARTHABASKA - CENTRE-DU-QUÉBEC

Que vous empruntiez le sentier du Grand Tour ou la Quatre saisons, gagnez le sommet du mont Arthabaska et toute la région du Centre-du-Québec dorée par ses couleurs d'automne. Un réseau gratuit et accessible à toute la famille.

5. PARC RÉGIONAL DES GRANDES-RIVIÈRES - SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

Après les sommets et le fleuve, c'est au tour du lac Saint-Jean de vous dévoiler ses merveilles d'arrière-saison. Chacun y trouvera son compte parmi les sept secteurs du parc régional des Grandes-Rivières. Le secteur Racine-Vauvert satisfera les amateurs de plage et de randonnées côtières, tandis que les secteurs de la Chute-à-l'ours, de la Chute-Blanche et Eaux-vives contenteront ceux qui aiment les remous sauvages de la Mistassibi.

6. PLEIN AIR SAINTE-ADÈLE - LAURENTIDES

Grimpez au sommet du mont Durocher et régalez-vous de la vue sur les Laurentides colorées. Le réseau plein air de Sainte-Adèle propose de randonner sur ses sentiers qui serpentent sur ses reliefs et autour de plusieurs lacs. L'organisation demande une contribution volontaire de 5 $. Les résidents ont accès au site gratuitement.

7. LES ÎLES DE BERTHIER - LANAUDIÈRE

Ici, vous n'aurez pas de vues plongeante sur la forêt, vous découvrirez plutôt un réseau de trois sentiers d’interprétation (9,7 km en tout) parcourant les milieux humides des îles du Milieu et de la Commune, dans l’environnement du lac Saint-Pierre. Vous pourrez grimper dans différentes tours d'observation. Il y aura une tarification de 5$ à partir du 1er octobre 2023.

© SCIRBI

8. BOIS DE L'ÉQUERRE - LAVAL

Au bois de l’Équerre, les marcheurs ont accès à 12 km de courts sentiers dans un écosystème forestier exceptionnel, avec panneaux d’interprétation. Un site intéressant pour les petites balades sous le feuillage multicolore. Les chiens en laisse acceptés.

© Facebook / Bois de l'Équerre

9. BAIE SAINTE-CATHERINE - CHARLEVOIX

Située au confluent du Saguenay et du St-Laurent, la baie Sainte-Catherine est l'un des joyaux de Charlevoix. Le passage des baleines en été fait place au spectacle des couleurs sur les massifs de la région dans une mosaïque de teintes automnales. Les sentiers de la municipalité sont montagneux et offrent des panoramas d'arrière-pays sur le fleuve majestueux.