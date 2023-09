Boycott de Méta: une mobilisation général pour accroître la pression

ACTUALITÉS - Nos salles de presses canadiennes produisent énormément de contenu chaque jour. Ces articles et reportages sont relayés aux utilisateurs des réseaux sociaux qui utilisent Facebook, Instagram et Google. C’est parfait pour nous, ça nous permet de s’informer tout en suivant nos amis dans notre fil d'actualités de nos réseaux sociaux.

Le problème, c’est que c’est extrêmement payant pour les géants du web de s’approprier et diffuser le contenu des médias, alors que ce ne l’est pas pour les médias qui ont payé et fait le travail de contenus.

Le GVT fédéral est intervenu en force avec la loi C-18 qui aux géants du web:

vous devez partager de façon équitable vos profits générés par les contenus d’actualités que vous relayer.

En 2021, Facebook aurait réalisé 193M$ de revenu grâce aux nouvelles partagées

Le gouvernement fédéral estime qu’avec la loi C-18, Meta devrait redonner 63M$ aux médias canadiens

Les géants refusent et en guise de représailles, ils bloquent dorénavant tous les contenus d’actualités. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec lance un appel aujourd’hui à tous les Québécois à boycotter Facebook et Instagram. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se joint à l’appel et demande à l’ensemble des entreprises et de leurs partenaires à faire de même. Le président et chef de la direction de la chambre de commerce du MTl métropolitain, Michel Leblanc est avec nous pour nous donner tous les détails.