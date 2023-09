Déco rustique : 10 idées pour la maison

En décoration on apprécie le style rustique pour son élégance, son confort et son authenticité. Il s’agit d’un style chic, intemporel et chaleureux dont le bois est roi. C’est un style polyvalent qui peut être à la fois moderne, industriel, bohème ou plus à l’ancienne. L’idée maîtresse est de créer un raffinement et une ambiance chaleureuse en misant sur des teintes neutres, des matières naturelles et en mélangeant les textures. Que vous soyez amateurs du style épuré ou plutôt du type campagnard, nous vous proposons de découvrir 10 idées déco pour ajouter une touche rustique à votre décor.

À lire aussi : Voici comment faire entrer l'automne dans la maison

Voici 10 idées déco qui s'agenceront parfaitement à un décor rustique :

1. Le tabouret décoratif en bois peint, Simons

Pour une touche rustique moderne et élégante dans votre salon, ajoutez-y ce joli tabouret en bois peint.

Simons

Prix : 55 $ sur Simons

2. Impression champ de fleurs, Etsy

Cette impression de champ de fleurs, à la fois classique et rustique, est offerte dans plusieurs grandeurs. Que ce soit pour décorer une console, une bibliothèque ou au-dessus de votre lit, cette impression sera magnifique dans un cadre vintage.

SugarnCanvas, Etsy

Prix : à partir de 14,24 $ sur Etsy

3. Lanterne rustique en bois et en fer noir, Etsy

Ces lanternes sont disponibles à la pièce ainsi qu'en lot de 2 ou de 3. En décoration sur un bureau ou directement au sol, elles sont parfaites pour ajouter un charme rustique à n'importe quelle pièce de la maison. Le mélange de fer noir et de bois est tout à fait dans le ton d'un décor rustique.

DSTUDIOhome, Etsy

Prix : à partir de 47,20 $ sur Etsy

4. Miroir mural Gabrielle Farmhouse, Wayfair

Amateurs du style campagnard, vous tomberez sous le charme de ce grand miroir en bois. Avec sa charmante arche, sa finition blanche patinée et son motif de treillis, ce miroir a vraiment tout pour plaire.

Wayfair

Prix : 225,99 $ en solde sur Wayfair

5. Table de chevet en bois, La Baie

Cette table de chevet en bois polyvalente combine à merveille le look rustique et industriel. Un meuble chaleureux et pratique qui trouvera aussi bien sa place dans votre chambre à coucher qu'en table basse au salon.

La Baie

Prix : 95,99 $ en solde sur La Baie

6. Horloge murale en bois, Bouclair

Cette horloge chic et stylée incarne parfaitement le style rustique. Un objet de décoration pratique et élégant avec son effet bois de grange et ses chiffres romain en métal.

Bouclair

Prix : 139,99 $ sur Bouclair

7. Luminaire suspendu, Wayfair

À la fois classique et contemporain, ce lustre rustique en corde de chanvre avec un cadre en métal ajouré volera la vedette de votre salle à manger.

Wayfair

Prix : 249,99 $ en solde sur Wayfair

8. Bouteille décorative avec cordage, Bouclair

Ce vase décoratif en verre et cordage s'agence aussi bien à un décor rustique, minimaliste ou bohème.

Bouclair

Prix : 22,99 $ sur Bouclair

> Vous aimerez aussi : Voici où trouver les plus beaux vases en céramique

9. Plateaux de service en bois rustique, Amazon

Cet ensemble de 2 plateaux décoratifs en bois de paulownia ajoutera une touche chaleureuse à votre cuisine. Ajoutez-y tout simplement vos objets préférés de votre cuisine, une plante ou une bougie. La petite touche rustique qui fera toute la différence dans votre décor.

Amazon

Prix : 32,98 $ sur Amazon

10. Arche de cathédrale rustique en bois, Etsy

Si vous êtes à la recherche d'une idée déco rustique avec beaucoup de caractère et un charme vintage, ces arches fabriquées à partir de bois récupéré sont faites pour vous! La boutique Etsy offre différentes grandeurs pour répondre à tous vos besoins en matière de décoration murale.

FarmhouseCountryChic, Etsy