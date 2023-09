Une déclinaison en 3 couleurs pour vous !

Des suggestions de Philippe Lapeyrie

1. Un aligoté bourguignon qui est impeccable pour seulement 18 $ !

Aligoté 2021

Les Fossiles - Vignerons des Grandes Vignes

Bourgogne - France

Code: 14168648

Prix : 18 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des entrées froides à base de poisson et/ou de fruits de mer en coquillage.

Cet efficace et sans flafla technologique blanc bourguignon est tout à fait honnête pour sa modeste facture. Frais, léger, aérien, digeste, passablement acide... Rien d'exceptionnel, mais impeccable pour les dernières journées chaudes d'été. Une bouteille à boire lors de 12 à 18 mois à venir.

2. Un vin de macération du Golden State américain qui est aussi original que réussi !

Le Cigare Orange 2022

Bonny Doon

Californie - États-Unis

Code: 15095381

Prix : 21,40 $

Disponibilités : 350 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4.3 grammes

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des mets asiatiques ; crevettes, poulet, noix, agrumes, gingembre et nouilles croustillantes.

On ne se trompe jamais avec la gamme californienne « Cigare » du domaine Bonny Doon. En blanc, en rouge, en rosé et maintenant en version orange, les vins offrent fraicheur, texture, gourmandise ainsi qu'agréables saveurs. Ce « petit nouveau » au répertoire de la SAQ est principalement fait de grenache blanc. Ne le servez pas froid et il vous le rendra très bien et ne l'oubliez surtout pas plus de 2 ans dans votre réserve.

3. Une cuvée d’entrée de gamme italienne qui en offre beaucoup pour sa modeste facture !

Sangiovese 2021

Le Focaie - Rocca di Montemassi

Toscane - Italie

Code : 11184968

Prix : 15,90 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3.5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse lasagne gratinée, des pointes de focaccia ou une assiette de veau parmigiana.

Cette cuvée de Toscane est composée à 90 % du cépage sangiovese. Elle figure fièrement, depuis des années, sur les tablettes du monopole. Bien rares sont les rouges de cette région italienne qui en offre autant pour seulement 15-16 $. Sans posséder une grande profondeur ni une complexité phénoménale, le produit est bien fait et rien ne fait défaut. Cette fiole pourra somnoler encore 2 ou 3 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre cellier.