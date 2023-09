Les meilleurs aspirateurs pour nettoyer une piscine hors terre

Conserver une piscine propre et accueillante toute la saison peut parfois être difficile, à moins de posséder un bon aspirateur. Il en existe d'ailleurs une foule sur le marché conçus pour les piscines hors terre. Voici le TOP 5 des meilleurs achats à faire, selon notre expert Nicolas Guillotte*.

Au même titre que pour les aspirateurs pour nettoyer une piscine creusée , il existe trois principales compagnies manufacturières d'importance, soit Maytronics, Polaris et Hayward.

Ce sont ces fabricants qui sont derrière les meilleures options de robots aspirateurs pour les piscines hors terre.

TOP 5 des meilleurs aspirateurs pour une piscine hors terre

Spécialement conçu pour nettoyer les piscines hors terre sans effort, l'aspirateur Dolphin E10 est doté d'une filtration puissante qui laisse votre piscine impeccable à chaque fois.

Vous pourriez aussi opter pour l'aspirateur Active10 ou la S50 de Maytronics . Il s'agit de la même balayeuse, à l'exception de la couleur qui diffère.

Prix (en rabais) : 749 $ sur Amazon

Ce robot nettoyeur de piscine hors terre assure une propreté impeccable grâce à son récurage rapide. Il suffit de le brancher et de regarder le Prowler 910 éliminer rapidement la saleté.

Prix (en rabais) : 699,99 $ chez PoolBots Canada

Le robot nettoyeur de piscine 7000 de Polaris est un nettoyeur compact et léger pour piscine hors terre. Doté de la puissante technologie d’aspiration cyclonique, l'aspirateur Polaris 7000 est conçu pour aspirer continuellement les débris tout en maintenant une puissante succion pendant tout le cycle de nettoyage. Voilà enfin un nettoyeur de piscine écoénergétique qui nettoie le fond et les recoins de votre piscine en profondeur en aussi peu que deux heures!

Prix (en rabais) : 749 $ chez Pool Supplies Canada

Envie d'obtenir une eau de piscine bien propre? Procurez-vous ce modèle d'aspirateur sans fil! La balayeuse AquaVac 250 Li offre des performances supérieures sans les tracas des cordons emmêlés. La durée de vie prolongée de la batterie dure jusqu'à deux heures, soit 25 % de plus que la plupart des autres aspirateurs sans fil.

Prix : 299,99 $ sur Amazon

Ce robot nettoyeur de piscine de Polaris est un nettoyeur compact et léger pour piscine hors terre. Doté de la puissante technologie d’aspiration cyclonique, cet aspirateur est conçu pour aspirer continuellement les débris tout en maintenant une puissante succion pendant tout le cycle de nettoyage. Un panier filtrant facile à nettoyer vous permet de ne plus jamais avoir à toucher de débris.

Prix : 799,99 $ sur Amazon

Si aucun de ces aspirateurs ne convient au besoin, il est recommandé de se tourner vers des produits d'importation.

« Il faut toutefois savoir que ceux-ci sont des produits de type jetable. On peut en retrouvers certains sans fil, certains avec fils branchables et certains avec la vieille technologie du tuyau qui se branche dans l'écumoire, etc. Cependant, dès qu'ils brisent ou ont un problème, il faut simplement les jeter, car impossible de trouver des pièces », explique Nicolas Guillotte, président et fondateur de Piscines et Spas POSEIDON .

