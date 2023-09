Voici la température idéale pour dormir, selon une étude

Besoin d'un meilleur sommeil? Il est peut-être temps de changer la température sur le thermostat, selon les scientifiques derrière une récente étude.

Après le matelas vient rapidement la température de la chambre à coucher lorsque vient le temps de classer, dans l'ordre, les facteurs contribuant à un sommeil optimal.

Si certaines personnes préfèrent dormir les fenêtres ouvertes à l'année, d'autres préfèrent fermer l'oeil bien au chaud.

Voilà qu'une récente étude révèle qu'il existe en fait des températures spécifiques auxquelles vous devriez dormir.

En effet, cette recherche a permis de déterminer les températures idéales pour dormir. Menée sur une période de 18 mois, cette étude s'est concentrée sur l'analyse de températures de sommeil spécifiques et leur corrélation avec la qualité du sommeil chez des personnes âgées.

Pour recueillir les données, les chercheurs ont fait porter aux participants des moniteurs et des capteurs de sommeil. En portant ces moniteurs, les chercheurs ont spécifiquement évalué la durée du sommeil, l'efficacité et l'agitation sur une période prolongée. Au cours de 11 000 nuits, les habitudes de sommeil de 50 adultes ont été recueillies.

La température idéale pour dormir

Les chercheurs ont constaté qu'un thermostat réglé entre 60 °F (16 °C) et 77 °F (25 °C) permettait d'obtenir une meilleure qualité de sommeil.

La température idéale de la chambre à coucher lorsqu'il est temps de dormir est d'environ 65 °F (18,3 °C).

Cette température peut varier de quelques degrés d'une personne à l'autre, mais la plupart des médecins recommandent de régler le thermostat entre 60 et 68 °F (15,6 à 20 °C) pour un sommeil plus confortable.

Selon un chercheur, cette fourchette de température peut faire des merveilles pour votre corps, car elle peut prévenir une diminution de la force musculaire et des lésions hépatiques ou rénales. Elle peut même réduire le risque de crise cardiaque ou d'hypothermie.

C'est non seulement bénéfique pour votre santé, mais cette température vous aidera à passer une bonne nuit de repos et à vous sentir frais et dispo le matin venu.

Plus la pièce est fraîche, plus le sommeil est réparateur

En effet, le corps préfère être dans un environnement plus frais, et lorsque vous vous réveillez, vous subissez une libération de cortisol et votre température corporelle se réchauffe, ce qui explique en partie pourquoi vous vous réveillez.

Bien que ces températures soient recommandées par les experts, il est important d'en trouver une qui vous convienne pour obtenir le meilleur sommeil possible.

Il n'est pas agréable de transpirer ou de frissonner toute la nuit avec un thermostat qui n'est pas réglé à votre convenance.

Bien que ces températures soient bénéfiques pour votre corps, vous ne pourrez pas en profiter si vous ne dormez pas correctement!