Soins pour la peau : 5 mythes et vérités à démystifier sur le collagène

Le collagène dans les soins pour la peau est un ingrédient fortement discuté et parfois même critiqué. Pour en comprendre toutes les subtilités, démystifions les vertus qu’ont certains soins pour stimuler le collagène naturel de la peau.

Voici 5 mythes et vérités à déboulonner sur le collagène :

1. Le collagène se régénère de façon stable et naturelle tout au long de votre vie.

Faux. C’est plutôt le contraire ! Plus vous vieillissez, moins vous avez de collagène dans votre peau. D’ailleurs, il est estimé qu’à l’âge de 40 ans, vous aurez perdu un tiers de votre collagène cutané en raison de l’âge et des agressions quotidiennes, ce qui entraîne une augmentation des rides ainsi qu’une perte d’éclat et de fermeté.

L’utilisation d’un soin ciblé, comme la crème de jour Liftactiv Collagen Specialist de Vichy Laboratoires, maintenant disponible en version nuit, permet ainsi de compenser la production naturelle de collagène dans la peau.

Cette routine anti-âge simple offre la combinaison idéale d’actifs dermatologiques. Son application continue permet notamment de réduire l’apparence des rides et des taches pigmentaires, en plus de repulper la peau et de rehausser l’éclat.

2. La protéine de collagène présente dans les soins pour la peau est trop épaisse pour pénétrer à travers le derme.

Il est vrai que la taille de la molécule de collagène ne lui permet pas de rejoindre le derme. C’est pourquoi des soins, comme le duo crème de jour et de nuit Liftactiv Collagen Specialist, sont formulés avec des peptides pro-collagènes, qui peuvent facilement pénétrer la peau grâce à leur petit poids moléculaire.

Ces dernières vont envoyer des signaux aux fibroblastes pour stimuler la production naturelle de collagène dans la peau et ainsi aider à combler les rides.

3. Les soins ciblant la production de collagène sont seulement utiles aux peaux matures.

Getty Images/iStockphoto

Faux. Puisque le métabolisme de la peau commence à ralentir dès l’âge de 25 ans, il est possible de commencer à intégrer des soins ciblant la production de collagène dans votre routine de soins dès la vingtaine ou la trentaine.

Par exemple, pendant votre sommeil, la nouvelle crème de nuit Liftactiv Collagen Specialist s’occupera de réparer et de régénérer votre peau afin qu’elle soit plus souple et plus éclatante au réveil, en plus d’être mieux protégée contre les agressions extérieures.

En complément, la crème de jour Liftactiv Collagen Specialist permettra de compenser la production naturelle de collagène dans la peau.

4. Les soins ciblant la production de collagène ne sont pas adaptés aux peaux sensibles.

Faux. Des marques, comme Vichy Laboratoires, se font un devoir de proposer des soins qui présentent la plus haute tolérance pour les peaux sensibles.

Ainsi, le duo crème de jour et de nuit Liftactiv Collagen Specialist a été testé par des dermatologues pour sa sécurité et il est prouvé que les deux soins conviennent à tous les types de peau.

5. Il n’est pas possible d’appliquer des soins ciblant la production de collagène au quotidien.

Getty Images/iStockphoto

Faux. Formulé avec des ingrédients éprouvés tels que les peptides pro-collagènes, la vitamine C et l’acide hyaluronique, le duo crème de jour et de nuit Liftactiv Collagen Specialist peut être appliqué sur une base quotidienne.

Le matin et le soir, vous n’avez qu’à déposer une petite quantité de crème dans la paume de vos mains, à réchauffer l’hydratant et à l’appliquer sur votre visage et votre cou en faisant de petits mouvements circulaires.

Vichy Laboratoires est la marque médicale avec des textures sensorielles qui permet aux Canadiens et aux Canadiennes d’améliorer la santé de leur peau à chaque étape de leur vie. En intégrant le duo crème de jour et de nuit Liftactiv Collagen Specialist à votre routine de soins, vous pourrez stimuler la production de collagène et traiter visiblement les signes de l’âge.