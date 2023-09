Les meilleurs sérums pour les cils

Saviez-vous que votre regard de rêve avec des cils longs, volumineux et soyeux est possible sans avoir recours à des extensions de cils ? Il existe de nombreux produits sur le marché pour prendre soin de vos cils et stimuler leur croissance naturelle. Nous vous proposons de découvrir les 10 meilleurs sérums pour faire pousser vos cils.

Le rôle principal de vos cils est de protéger et maintenir la santé de la paupière en formant une barrière entre l’environnement externe et interne de l’oeil. Il est donc primordial de prendre soin de vos cils.

Quelques conseils pour prendre soin de vos cils au quotidien :

Évitez de trop vous frotter les yeux, une mauvaise habitude très dommageable pour les cils.

Évitez de mettre trop de couches de mascara, une seule couche mince suffit.

Une alimentation saine et riche en acides aminés essentiels, en magnésium et en vitamine B influence la qualité des cils

Utilisez toujours votre recourbe-cil avant l'application du mascara. Vous risquez de couper vos cils, si vous l'utilisez sur vos cils durcis par le mascara.

Démaquillez-vous tous les soirs avec un produit spécifique pour les yeux. Retirez le maquillage doucement sans frotter vos cils.

Hydratez vos cils en utilisant un sérum ou de l'huile de ricin. Tout comme vos cheveux, vos cils doivent être bien hydratés pour être en bonne santé et forts.

Évitez les extensions de cils ou faites des pauses plusieurs fois par année pour laisser le follicule pileux de vos cils respirer.

Comment s’utilise un sérum pour les cils ?

Les sérums sont formulés pour nourrir, renforcir et stimuler la pousse en agissant directement sur les follicules pileux des cils. Le produit est déposé à la racine des cils avec l’applicateur prévu à cet effet, 1 à 2 fois par jour, la plupart du temps au coucher. Les résultats sont généralement visibles en quelques semaines à quelques mois.

Les 10 meilleurs sérums pour faire pousser les cils :

1. Sérum cils + sourcils KUSH, Milk Makeup

Ce sérum quotidien végane nourrit les cils et les sourcils pour les faire paraître plus longs et plus fournis. Grâce à ce sérum vous aurez des cils plus visibles, plus audacieux et d'apparence plus saine. Il contient de l'extrait de cannabis dérivé du chanvre qui hydrate et conditionne les cils, des peptides de plantes pour faire paraître les cils et les sourcils plus longs et du quinoa qui favorise la santé des follicules pileux. En suivant les instructions et en l'appliquant quotidiennement, vous verrez une amélioration après 4 semaines d'utilisation.

Sephora

Prix : 71 $ sur Sephora

2. Sérum The Lash Bond, Liaison

Le sérum révolutionnaire The Las Bond augmente la longueur et l'épaisseur de vos cils. La formule nourrissante à base de peptides pénètrent les follicules pileux pour stimuler la croissance des cils. Il est sans paraben, non irritant, hypoallergénique et contient des ingrédients de la plus haute qualité. En seulement 14 jours, vous aurez des cils plus sains et plus brillants.

Amazon

Prix : 49,05 $ sur Amazon

3. Sérum rehausseur de cils aux peptides, GrandeLASHTM

Ce sérum rehausseur culte infusé de vitamines, de peptides et d'acides aminés fait l'unamité depuis plusieurs années. Vos cils seront plus longs, plus forts et plus épais en seulement 8 semaines d'utilisation.

Sephora

Prix : 92 $ sur Sephora

4. Sérum multi-peptides pour les cils et les sourcils, The Ordinary

Un sérum à prix doux contient 11 ingrédients clés pour nourrir, protéger et favoriser l'augmentation de la densité et de l'épaisseur de vos cils et de vos sourcils. Vous l'aimerez pour sa formule légère, son application facile et ses résultats rapides.

Sephora

Prix : 15,80 $ sur Sephora

5. Sérum revitalisant pour les cils Cils Booster, Lancôme

Ce sérum est pour vous si vos cils ont été endommagés par le maquillage, les recourbe-cils, les extensions et les faux cils. Ce soin fortifiant traite les cils de la racine à la pointe pour réduire la perte des cils lors du démaquillage. Il est composé de 4 acides aminés pour fortifier et revitaliser les cils.

Prix : 66,50 $ sur Sephora

6. Sérum pour les cils Lashbond, Olaplex

Ce sérum léger de Olapex offre de puissants rehausseur de cils pour soutenir la croissance naturelle et la rétention des cils. Il s'agit d'un produit végane, sans gluten et non testé sur les animaux à base d'acide hyaluronique et de biotine pour des cils d'apparence plus saine. La « technologie Bond Building TechnologyTM d’Olaplex » soutient la barrière cutanée pour un meilleur environnement pour une croissance naturelle des cils.

Sephora

Prix : 92 $ sur Sephora

7. Base-sérum de mascara effet rehaussant volume des cils x3 Diorshow Maximizer 3D, Dior

Dior propose un produit qui se veut à la fois une base et un sérum pour les cils qui augmente le volume, la courbure et la tenue des cils, tout en rehaussant leur apparence. Vous pouvez utiliser le sérum seul comme revitalisant pour les cils ou sous votre mascara pour augmenter la définition des cils. Il contient du nectar de coton qui adoucit et protège ainsi que de l'eau de fleur de maïs qui rehausse l'intensité, la couleur et la brillance du mascara. Vous obtiendrez des plus volumineux et plus recourbés après un mois d'utilisation quotidienne.

Sephora

Prix : 40 $ sur Sephora

8. Sérum revitalisant pour cils Level Up, Lilly Lashes

Le sérum revitalisant Level Up de Lilly Lashes est conçu pour protéger vos cils naturels. La formule contient des ingrédients nourrissants, hydratants et revitalisants pour des cils plus forts, plus volumineux et plus fournis. La biotine et les peptides aident à renforcer les cils de la racine à la pointe, les antioxydants et les vitamines nourrissent et protègent les cils et finalement la racine radiante fermentée aide à hydrater et revitaliser les cils.

Sephora

Prix : 32,50 $ en solde sur Sephora

9. Sérum naturel de croissance des cils et sourcils pour cils longs et pulpeux, Terez & Honor

Ce sérum a été spécialement conçu pour stimuler la croissance naturelle de vos cils à la racine. Leur formule a été testée plusieurs fois afin de s'assurer que le produit soit sécuritaire pour tous, même les personnes portant des lentilles de contact. Un sérum rempli de vitamines qui s'utilise facilement pour des sourcils et des cils plus fournis et plus longs.

Amazon

Prix : 32,99 $ sur Amazon

10. Sérum de croissance des cils, VieBeauti

Ce sérum de VieBeauti contient un puissant mélange d'acides aminés qui stimule la production de kératine et fournit des nutriments essentiels à la croissance des cils. En 3 à 4 semaines, vous obtiendrez des cils plus forts, plus longs et plus volumineux. Ce produit doux, non irritant et qui convient à tous les types de peau est le coup de pouce magique dont vos cils ont besoin.

Amazon