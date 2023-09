5 idées déco pour la salle à manger

La salle à manger est la pièce de la maison où tout le monde se réunit pour passer de bon moment en famille ou entre amis. C’est un espace que l’on veut fonctionnel, confortable et surtout agréable. Inspirez-vous de nos conseils pour créer une pièce conviviale avec du style et de la personnalité. Voici 5 idées déco pour aménager la salle à manger parfaite.

1. Luminaire

Pour faire un bon choix de luminaire pour votre salle à manger vous devez tout d’abord prendre en considération les dimensions de votre table. Votre luminaire doit être proportionnel à la dimension de votre table. Vous pouvez toujours choisir un luminaire surdimensionné, mais assurez-vous de ne pas installer un luminaire trop petit par rapport à votre table.

Pour un éclairage général de la pièce, allez-y avec un des ampoules vers le plafond, tandis qu’un luminaire avec les ampoules vers le bas sera idéal pour éclairer votre table.Gardez également en tête le positionnement de votre luminaire, ce dernier devrait être suspendu à un minimum de 30 pouces de votre table. Finalement, le style du luminaire dépendra de vos goûts personnels et de votre décor de salle à manger.

Nos suggestions de luminaires :

Suspension naturelle en rotin

Luminaire suspendu Weston

Suspension Adira en métal noir

Lustre à 4 ampoules Smyth en or blanc avec verre transparent

2. Buffet

C’est la pièce maîtresse d’une salle à manger stylée et fonctionnelle. Ce meuble pratique permet d’obtenir du rangement additionnel dans la pièce tout en ajoutant de la personnalité par son côté décoratif.

Pour bien choisir votre buffet, prenez en considération la grandeur de votre salle à manger et l’espace disponible. Une pièce spacieuse pourra se permettre un plus long buffet tandis qu’une petite salle à manger aura tout à gagner avec un plus petit buffet qui joue en hauteur. Pour le choix d’une couleur, d’un fini et de la matière du buffet, fiez-vous à votre style.

Nos suggestions de buffet :

Buffet scandinave blanc et noyer

Buffet avec étagères réglables, HOMCOM

Buffet avec trois étagères en bois

Buffet rustique en chêne

3. Tapis

Un tapis ajoutera de la couleur et du caractère à votre salle à manger. C’est également l’objet décoratif parfait pour faire un clin d’oeil aux motifs, textures et couleurs déjà présents dans la pièce. En plus de son côté décoratif, un tapis permet de protéger votre précieux plancher et de réduire le bruit.

Pour bien le choisir, vous devez prendre en compte la dimension de votre table ; en général votre tapis devrait être plus grand de 60 à 70 cm de votre table pour que vos chaises restent sur celui-ci même lorsqu’elles sont reculées. Les tapis rectangulaires s’agencent parfaitement à une table rectangulaire ou ovale. Dans le cas d’une table ronde, optez pour un tapis rond ou carré. Et finalement une table carrée s’agence à merveille à un tapis de la même forme. Même si les tapis à poils longs sont bien confortables, il est préférable de choisir un tapis à poils ras ou à tissage plat pour faciliter l’entretien et le déplacement de vos chaises. Pour le choix des couleurs, vous pouvez autant y aller en ton sur ton avec votre mobilier qu’en contraste avec ce dernier pour permettre à votre tapis de se démarquer.

Nos suggestions de tapis :

Tapis oriental Giancito

Tapis coloré à motifs géométriques

Tapis harlequin à fleurs

Tapis à motif marocain

4. Papier Peint

Pour créer un décor à part entière dans votre salle à manger, ajoutez-y du papier peint. Un mur d’accent devrait suffire pour ajouter du caractère à votre pièce. C’est aussi une excellente façon de rafraîchir la décoration de la salle à manger sans avoir à changer tout le mobilier. Une grande murale moderne, un demi-mur champêtre, un papier peint texturé, tout est possible. Suivez votre instinct et vos goûts et en cas de doute, faites affaire avec une décoratrice pour vous conseiller.

Nos suggestions de papier peint :

Papier peint à motif rétro

Papier peint à motif géométrique doré

Papier peint gaufré abstrait 3D

Papier peint à motif de canari

5. Plantes

C’est bien connu, les plantes ajoutent de la vie dans notre maison en plus de purifier l’air. Encore une fois, la sélection des plantes se fera en fonction de l’espace dont vous disposez. Si vous n’avez pas de place directement au sol, vous pouvez ajouter des petites plantes sur un buffet ou sur une tablette au mur. Vous pouvez également ajouter des plantes suspendues, si l’espace manque. Pour bien mettre en valeur vos plantes, sélectionnez des pots dans des couleurs et des matières qui rappellent le décor de votre salle à manger. Et pour tous ceux qui n’ont pas le pouce vert, les plantes décoratives en plastique seront parfaites pour vous.