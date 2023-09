Les meilleurs rabais de la semaine du 21 septembre en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 21 septembre 2023.

• À lire aussi: Les meilleurs rabais de la semaine du 14 septembre en épicerie

• À lire aussi: 12 aliments anti-inflammatoires pour se sentir mieux

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome * nous conseille de se ruer vers ces aubaines du jeudi 21 au mercredi 27 septembre 2023.

D'ailleurs, à l’occasion du 4e anniversaire de misseconome.ca, l’abonnement annuel aux menus économes sera à 21 % de rabais! Cette promotion est en vigueur du 21 au 24 septembre avec le code promo : anniversaire.

Voilà une belle occasion d’économiser entre 30 $ et 125 $ par semaine sur la facture d’épicerie, en vous rendant ICI .

LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

MAXI

Porc haché mi-maigre à 2,33 $/lb (33 % de rabais)

Poulet entier à 1,99 $/lb (58 % de rabais)

Champignons à 84¢ (66 % de rabais)

Fromage P'tit Québec à 4,44 $ (43 % de rabais)

Charcuteries Olymel (400-500g) à 7,99 $ (42 % de rabais)

Patates douces à 95¢/lb (60 % de rabais)

Brocoli à 95¢/lb (60 % de rabais)

Avocat à 95¢

Pommes McIntosh à 95¢/lb

Sac de poivrons parfaitement imparfait (2,5 lb) à 3,49 $

Laitue romaine(3) à 2,99 $

Radis à 99¢

Fruits surgelés à 3,49 $ (prix membres PC)

Fromage cottage Sealtest à 2,89 $

Cette semaine, essayez la recette de porc volcano, polenta, courgettes sautées de notre chef Jonathan Garnier. En plus d'être facile et succulent, ce menu intense en saveur nécessitera le porc haché en circulaire chez Maxi jusqu'au 27 septembre.

s

• À lire aussi: Nos 3 meilleures recettes de salade de patates

SUPER C

Pilons de poulet à 1,97 $/lb

Rôti de palette à 4,77 $/lb

Saucisses déjeuner Lafleur (375 g) à 3,97 $

Chou-fleur à 1,47$

Rutabagas à 97¢/lb

Profitez du rabais sur les pilons de poulet au Super C cette semaine pour déguster une recette hyper nourrissante de Jonathan Garnier. Ce ragoût de pilons de poulet à la provençale est bien de saison. Il se sert aussi bien en souper qu'en lunch le lendemain midi!

s

• À lire aussi: Recette de rôti de palette de boeuf à la mijoteuse

WALMART

Côtelettes de porc à 2,87 $/lb

Bouillon Campbell à 1,27 $

Cassonade à 1,97 $

Faites-vous plaisir en ce mois de septembre et régalez-vous avec de bonnes côtelettes de porc grillées au citron et à l'érable. On se rend chez Walmart pour profiter du rabais sur cette pièce de viande. Cette recette deviendra vite un indispensable pour les soupers de semaine grâce à ses 10 minutes de préparation et ses 10 minutes de cuisson. Bon appétit!

s

• À lire aussi: 10 soupers de semaine pour toute la famille prêts en moins de 30 minutes

METRO

Côtes de dos de porc à 3,99 $/lb

Cubes de boeuf à ragoût à 4,99 $/lb

Sac de pommes de terre (10 lbs) à 2,88 $

Tomates raisins à 3 pour 4,88 $

Courges à 88¢/lb

Proposez un repas de semaine ou de week-end inspiré de cette délicieuse recette facile et réconfortante de Mijoté de bœuf et courge. L'une des meilleures recettes de mijoté que vous aurez goûtée! Profitez des beaux rabais en vigueur sur les cubes de boeuf et les courges chez Metro toute la semaine pour préparer ce menu.

s

• À lire aussi: Côtes de dos de porc marinées à la coréenne avec salade de chou épicée

IGA

Rôti français à 4,99 $/lb

Consulter la circulaire du IGA

TIGRE GÉANT

Céleri à 97¢

Carottes coupées à 97¢

Consulter la circulaire du Tigre Géant

LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie LES 30 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE Courtoisie

*À propos de Miss Econome

Miss Econome propose 1001 trucs pour économiser tout en ayant un mode de vie sain.

Elle offre des abonnements hebdomadaires, mensuels et semestriels et annuels pour planifier vos repas de la semaine tout en profitant des spéciaux en vigueur chez Maxi. Vous pouvez même profiter d’un tout premier essai gratuit pour une semaine ICI .