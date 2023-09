BUZZ - L’intelligence artificielle est en pleine explosion et se développe très rapidement, même trop, selon plusieurs. En mai dernier, 350 sommités mondiales avaient signé une lettre mentionnant que l’intelligence artificielle pose des risques pour l’avenir et qu’on devrait en faire une priorité au même titre que les pandémies et les guerres nucléaires. On en discute avec l’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois.