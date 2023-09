Les 5 tendances cheveux de l'automne 2023

Vous cherchez la coloration de l'heure, la coupe tendance ou la coiffure stylée pour l'automne? Nous avons déniché pour vous les plus grandes tendances cheveux de l'automne. Un retour au volume extravagant des années 90, un brun chaud entre le caramel et le cuivré, un chignon lisse, un lob texturé... Il y en a pour tous les goûts pour la rentrée. Inspirez-vous de ces 5 tendances pour votre prochain rendez-vous chez le coiffeur.

1. Brun cuivré (Bropper)

C'est la couleur qui sera sur toutes les brunettes cette automne. Le «bropper» ajoute de la chaleur et de la lumière à votre crinière brune en y combinant des reflets cuivrés. Une teinte foncée et délicate qui ira à ravir aux brunettes et rousses naturelles.

2. Bob

Encore une fois cet automne, le bob fait l'unanimité au top des tendances. On l'aime pour sa simplicité et sa polyvalence, qu'il soit à l'oreille, à la mâchoire, à l'italienne ou bouclé, tout le monde y trouve son compte avec cette coupe.

3. Chignon plaqué (Sleek bun)

Le chignon de ballerine est partout cette année et avec raison! Chic et pratique, vous pouvez le porter haut ou bas tant qu'il est bien lisse sur la tête.

4. Mise en plis extra volumineuse

Les mises en plis extra volumineuse des années 90 sont de retour pour notre plus grand bonheur. Que vos cheveux soient courts ou longs, c'est le moment de sortir votre brosse chauffante et vos rouleaux pour obtenir le brushing de vos rêves!

Sur le même sujet : Les 8 meilleures brosses chauffantes

5. Lob texturé

Vous l'aurez sûrement remarqué, le lob dégradé et texturé est partout cet automne. Un peu plus long que le classique bob, on aime le lob pour son côté plus décoiffé et rebelle. Une coupe polyvalente, qui se coiffe facilement et qui va bien à presque tout le monde.