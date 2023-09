Numérologie : La signification des chiffres

La numérologie est une étude divinatoire basée sur les chiffres. Selon cette pratique ancienne chaque nombre à une signification bien précise qui nous révèle notre vraie nature. À partir des différents chiffres de notre vie, comme notre date de naissance, la numérologie permet d’identifier nos traits de personnalité et de nous orienter pour l’avenir.

À lire aussi > Numérologie : Ce que votre adresse civique révèle sur vous

Au même titre que l’astrologie et l’horoscope, la numérologie gagne de plus en plus en popularité. Le côté mystique des chiffres nous fascine et avec raison ; ces derniers ont beaucoup de choses à nous révéler sur nous-même.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la numérologie

La numérologie est la traduction symbolique des nombres. Plusieurs informations personnelles comme notre nom, notre prénom et notre date de naissance permettent de déterminer les différents nombres qui régissent notre vie. Chacune de ces informations peut être réduite à un nombre entre 1 et 9 qu’on interprète de différentes façons.

La numérologie nous permet de déterminer :

Notre nombre personnel qui nous renseigne sur notre personnalité et notre tempérament.

Notre chemin de vie qui nous éclaire sur notre destinée.

La valeur de notre prénom nous donne des indications sur notre caractère, nos héritages et nos relations avec le monde extérieur.

Chaque lettre de l’alphabet correspond à un numéro précis :

Voici les correspondances entre les lettres et les chiffres pour connaître les nombres qui dissimulent derrière votre nom et prénom.

Le numéro 1 : A, J et S

Le numéro 2 : B, K et T

Le numéro 3 : C, L et U

Le numéro 4 : D, M et V

Le numéro 5 : E, N et W

Le numéro 6 : F, O et X

Le numéro 7 : G, P et Y

Le numéro 8 : H, Q et Z

Le numéro 9 : I et R

Comment calculer son nombre en numérologie ?

Le nombre personnel se calcule en se basant sur les lettres de votre nom de naissance. Par exemple une personne portant le nom de famille MAYER pourra calculer son nombre personnel en additionnant les chiffres correspondant aux lettres de nom :

M = 4, A = 1, Y = 7, E = 5 et R = 9 donc 4 + 1 + 7 + 5 + 9 = 26 soit 2 + 6 = 8

Le nombre personnel de Mayer est le 8.

Comment calculer son chemin de vie ?

Pour calculer votre chemin de vie, vous aurez besoin de votre date de naissance. Par exemple si vous êtes née le 14 avril 1984, vous devez additionner tous les chiffres en incluant celui de votre mois de naissance :

1 + 4 + 4 (correspondant à avril, le 4e mois de l’année) + 1 + 9 + 8 + 4 = 31 soit 3 + 1 = 4

Votre chemin de vie correspond au chiffre 4.

Comment calculer la valeur de son prénom ?

La valeur de son prénom, aussi appelé nombre héréditaire, se calcule en additionnant les valeurs correspondant à chaque lettre de votre prénom. Par exemple, voici comment calculer le nombre héréditaire du prénom Alie :

A = 1, L = 3, I = 9 et E= 5 donc 1 + 3 + 9 + 5 = 18 soit 1 + 8 = 9

La valeur du prénom d’Alie est 9

Mari - stock.adobe.com

La signification des chiffres en numérologie

Maintenant que vous savez comment calculer votre nombre, votre chemin de vie et la valeur de votre prénom, vous pouvez analyser les différents résultats que vous avez obtenus avec les significations propres aux chiffres 1 à 9. Les chiffres de votre vie, vous apportent des informations clés sur votre personnalité, votre quotidien, vos relations avec les autres et votre avenir. À vous de les découvrir.

Chiffre 1

Le nombre 1 est à l’origine de toute chose. Il représente le commencement, le moi, l’individualité, l’ambition et la réussite professionnelle. C’est un nombre avec une forte personnalité et une grande indépendance qu’on associe souvent à des leaders ou des sportifs.

Qualités : persévérance, dynamisme, enthousiasme, courage, créativité

Défauts : impulsivité, égocentrisme, domination, colère

Chiffre 2

En numérologie, le 2 est synonyme d’une grande sensibilité, c’est le chiffre des émotions, des sentiments et de la passion. Il évoque également le couple, l’union, la dualité. Ce nombre révèle tout son potentiel lorsqu’il est en duo. Ainsi il a tendance à manquer de confiance en lui et à perdre ses moyens lorsqu’il est seul. Sa grande empathie et son intuition lui permettent de bien comprendre les besoins des autres et de calmer les conflits lorsque nécessaire.

Qualités : empathie, sensibilité, amour, fidélité, diplomatie

Défauts : dépendance affective, manque d’estime de soi

Chiffre 3

Symbole de la trinité, le chiffre 3 est reconnu pour sa sociabilité, son expression et sa créativité. Il évoque la communication et les échanges avec soi-même et les autres. Très sociable, le nombre 3 fait référence à des personnes dynamiques ayant de l’imagination et une grande intelligence. Ce sont également des personnes qui ont tendance à se disperser et à ne pas aller au bout des choses.

Qualités : créativité, communication, sociabilité, générosité

Défauts : superficiel, arrogance, orgueil

Chiffre 4

Le chiffre 4 ne laisse rien au hasard, il est en contrôle, cartésien et pragmatique. Le nombre 4 est synonyme correspond à la construction, il fait référence à l’ordre et à la stabilité des choses. Le numéro 4 est terre à terre, dans l’action, organisé et obsédé par le contrôle. Adepte de la discipline, il aime avoir des responsabilités et être le chef. Il ne lâche pas facilement prise et l'inattendu, les surprises et les changements ont tendance à le bouleverser.

Qualités : discipline, responsabilité, prudence

Défauts : contrôle, intolérant, perfectionnisme

Chiffre 5

Liberté, plaisir, affection, le chiffre 5 symbolise la vie! Enthousiasme, dynamisme, curiosité, le 5 déborde de jovialité et profite de tous les plaisirs. C’est quelqu’un de très ouvert, affectueux et qui s’attache rapidement aux autres. C’est un idéaliste qui a du mal à vivre une seule relation à la fois et qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actions. Un aventurier indépendant toujours à la recherche de nouvelles aventures, mais qui mène rarement un projet à terme dû à son impulsivité et son manque de persévérance.

Qualités : libre, affectif, indépendant

Défauts : naïveté, impulsivité, irresponsable

Chiffre 6

Illustration de l’amour, de la beauté, de l’harmonie et de la perfection, le chiffre 6 a tout pour lui. Le chiffre 6 est d’une nature calme et pacifique, il recherche la stabilité et l’équilibre. Il aime rendre service et fait preuve d’une grande générosité envers les autres. C’est le partenaire idéal en amour et il est prêt à tout pour sa famille. Son grand besoin de reconnaissance et d’amour le pousse souvent à s’oublier pour les autres.

Qualités : amour, calme, responsabilité, générosité

Défauts : timidité, indécision, difficulté à s’affirmer

Chiffre 7

Le chiffre 7 est synonyme de spiritualité, de savoir et de chance. Ce nombre évoque un être cérébral ayant une grande profondeur de l’esprit et d’analyse. Il fait preuve d’une grande culture et de connaissances stupéfiantes grâce à sa façon très concrète d’analyser ce qui l’entoure. C’est également une personne solitaire ayant besoin de s’isoler du reste du monde pour bien fonctionner, ce qui rend les relations amoureuses presque impossibles pour lui.

Qualités : intelligence, indépendance, esprit d’analyse, spiritualité

Défauts : introversion, repli sur soi, mélancolie

Chiffre 8

En numérologie le chiffre 8 se rattache à tout ce qui est matériel. Audacieux et ambitieux, il représente l’argent, le pouvoir, la domination et la sexualité. C’est un visionnaire qui possède une autorité naturelle et qui n’a pas peur de prendre des risques. Il excelle dans toutes les sphères matérielles, mais son côté extrémiste peut aussi se retourner contre lui. Son obsession pour l’argent pourrait lui faire prendre des risques et l’endetter. Il n’y a pas de demi-mesure pour le nombre 8, il connaîtra de grands succès et des échecs retentissants.

Qualités : Confiance en soi, charisme, audace

Défauts : Superficiel, manipulation, obsession

Chiffre 9

Le chiffre 9 annonce la fin d’un cycle et la naissance, la création de quelque chose de nouveau. En numérologie on l’associe également au voyage, à l’ouverture d’esprit, à l’altruisme et à l’utopisme. Le chiffre 9 est un idéaliste qui aura un impact sur le monde qui l’entoure. Le nombre 9 s’épanouit en étant généreux avec les autres, il est animé par un besoin d’égalité et il est toujours en quête d’un idéal. Avec sa grande ouverture d’esprit, sa vie sera parsemée de rencontres et de voyages.

Qualités : altruisme, ouverture d’esprit, sociable, généreux

Défauts : utopiste, naïf, instable