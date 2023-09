Des bons flacons pour les petits plaisirs automnaux !

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À écouter aussi : Une déclinaison en 3 couleurs pour vous !

1. Un joli muscadet pour votre huîtres fraîches !

Muscadet 2022

Les Bonnets Blancs - Domaine Bonnet Huteau

Muscadet-Sèvre-et-Maine - Loire - France

Code: 14240195

Prix : 21,50 $

Disponibilités : 40 bouteilles en ligne et 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Ce salin et excitant melon de Bourgogne (muscadet) offre une belle expression aromatique et gustative de cette noble variété de raisin, dont je raffole ! C'est droit, franc, net, pur, un brin iodé et bien énergique. Un blanc sans flafla qui sera habile à l'apéro et/ou avec des fruits de mer en coquillage. Vous pourrez allonger la bouteille au moins 3 ans dans votre réserve.

2. Un rassasiant et hyper glissant gamay ligérien pour une automnale fondue chinoise ou bourguignonne !

Gamay 2022

Esprit Détente - Bernard et Benoit Landron

Coteaux d'Ancenis - Loire - France

Code: 14172612

Prix : 21,30 $

Disponibilités : +500 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

Cette fiole est assurément à classer dans les meilleures bouteilles à 20 $ de notre année de dégustation ! Un rouge de soif, de copains, de partage et de plaisir immédiat qui nous a charmés au plus haut point en dégustation. La finesse, la chair ainsi que la dentelle se sont donné rendez-vous sous le même bouchon. Amoureux de gamay juteux et friands, dépêchez-vous ! Une allonge de 2-3 ans dans votre cellier sera tout à fait possible.

3. Une barbera piémontaise pour vos réconfortants plats de longue cuisson !

Barbera 2021

Josetta Saffirio

Barbera d'Alba - Piémont - Italie

Code : 13593183

Prix : 25,85 $

Disponibilités : 80 succursales en province Sucre résiduel par litre: 2.7 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

La barbera n'est mon cépage favori. De nombreux rouges issus de cette variété de raisin italienne m'ont laissé sur ma « soif » au courant des dernières années. Ça plutôt été tout le contraire avec celle que je salue ici. La matière est plus soutenue, les tanins sont élégants au possible et le produit est dôté d'une fraicheur exquise. L'osso bucco à la mijoteuse n'aura qu'à bien se tenir! Du beau boulot à l'italienne les amis ! Les plus patients oseront l'oublier de 3 à 5 ans en cave.