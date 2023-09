Filets de poulet croustillants aux épices portugaises, mayonnaise piri piri avec une vinaigrette aux fines herbes

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile (apprenti)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (15 minutes)

Temps de cuisson : (12 minutes)

Temps de Marinade : (60 minutes)

INGRÉDIENTS

Poulet

4 poitrines de poulet du Québec

1 c. à soupe (15ml) de coriandre moulue

1⁄2 c. à soupe (7.5ml) de paprika moulu

1 c. à soupe (15ml) de paprika fumé

1⁄2 c. à thé (2.5ml) de muscade

1 c. à soupe (15ml) de cumin moulu

2 c. à soupe (30ml) de gingembre moulu

1⁄2 c. à thé (2,5ml) de poivre noir moulu

1 c. à thé (5ml) d’origan séché

1 c. à thé (5ml) de piment de Cayenne

Panure

1 tasse (250ml) de farine tout usage

3 Œufs battus

1 tasse (250ml) de chapelure panko

1 tasse (250ml) de chapelure de pain fine

Mayonnaise

1 tasse (250ml) de mayonnaise du commerce

3 c. à soupe (45ml) de sauce Piri Piri du commerce

1 Citron (zeste seulement)

Garniture

Salade verte au gout

Vinaigrette aux fines herbes

PRÉPARATION

Étape 1 : Couper les poitrines de poulet en aiguillettes (4 à 6 par poitrines) et les disposer dans un bol sur glace.

Étape 2 : Dans un autre bol, mélanger toutes les épices. Assaisonner de sel et assaisonner généreusement vos filets pour bien les enrober. Laisser mariner 60 minutes au frigo. Conserver un peu d’épices pour assaisonner votre farine plus tard.

Étape 3 : Préchauffer la friteuse à air chaud à 375F (190C). Ensuite, disposer la farine dans un bol moyen avec une cuillère à thé des épices restantes, les œufs dans un autre bol et les deux chapelures dans un troisième bol.

Étape 4 : Panner ensuite à l’anglaise les filets de poulet en commençant par enrober les filets assaisonnés dans la farine, puis dans les œufs et ensuite dans le mélange des deux chapelures. Disposer dans la friteuse à air chaud puis asperger avec un peu d’huile. Cuire de 10 à 13 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit.

Étape 5 : Pendant ce temps, fouetter la sauce piri piri avec le zeste de citron et la mayonnaise. Assaisonner de sel et poivre et servir en accompagnement avec les filets de poulets croustillants. Garnir l’assiette avec votre salade verte de prédilection et déguster.

Étape 6 : Bon appétit !