Les plus beaux Airbnb où rester à Prince Edward County

L'automne donne souvent envie de partir à l'aventure et d'aller découvrir un nouveau coin de pays. Pas besoin d'aller bien loin! Voici de jolis Airbnb à louer dans le magnifique comté de Prince Edward, chez nos voisins, en Ontario.

5 charmants Airbnb à louer à Prince Edward County en Ontario

Courtoisie Airbnb

Récemment rénové, Parkway Lake House est situé le long des rives du lac Ontario. C'est l'endroit parfait où aller en retraite dans un environnement moderne.

Envie de vous isoler et de vous éloigner de la vie quotidienne quelques jours? Ce Airbnb est tout indiqué. Rassemblez-vous avec vos amis ou votre famille et profitez du luxe décontracté dans ce décor enchanteur!

8 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 2 salles de bain

498 $/nuit. Deux nuits minimum.

Séjournez dans une école datant de 1870 dans le comté de Prince Edward lors d'une prochaine escapade en Ontario.

The Schoolhouse a été soigneusement restaurée par ses propriétaires. Elle n'attend qu'à être louée sur Airbnb pour vous permettre de créer de nouveaux souvenirs. Le charme du bâtiment d'époque marié aux élégantes touches modernes vous fera passer un moment des plus agréable.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

305 $/nuit. Deux nuits minimum.

Évadez-vous au Sandbanks Loft cet automne! Ce loft lumineux et aéré est l'espace idéal pour séjourner durant un simple week-end en amoureux ou pour une escapade d'une semaine dans cette région rurale de l'Ontario.

Avec son lit queen, sa salle de bain, son coin repas et son salon confortable, ce studio a toutes les commodités pour vous faire passer un bon moment. Située au cœur de Picton, à quelques pas de cafés, restaurants et boutiques, ce logement est l'un de vos favoris dans le secteur.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 salle de bain

125 $/nuit. Pas de minimum de nuits.

Courtoisie Airbnb

Profitez de tout ce que le comté de Prince Edward a à offrir. Séjournez dans cette lumineuse maison d'hôtes .

Sa localisation parfaite à quelques minutes des magnifiques plages et sentiers du parc provincial Sandbanks et des villes de Picton, Bloomfield et Wellington, vous convaincre d'y séjourner quelques jours. Le comté regorge de restaurants, de boutiques, de galeries d'art, de vignobles et de distilleries.

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 1 salle de bain

225 $/nuit. Trois nuits minimum.

Courtoisie Airbnb

Pour vos prochaines vacances, offrez-vous un agréable séjour dans le comté de Prince Edward. Dotée de meubles anciens et de produits artisanaux provenant du comté et d'ailleurs, cette ferme pittoresque a été construite en 1890 et est l'une des premières maisons de l'époque dans cette rue.

Le Airbnb Wild Rose comprend 2 chambres (toutes deux avec des lits queen), un salon confortable et une salle de bain spacieuse avec une douche à effet pluie. À l'étage, vous trouverez une petite kitchenette pour préparer un repas rapide. Il n'en faut pas plus pour nous convaincre de s'y rendre passer quelques jours.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

273 $/nuit. Deux nuits minimum.