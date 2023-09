Roulade croustillante de proscuito, courgette, poivrons et fromage

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile (apprenti) - Rendement total : 4 portions - Temps de préparation : (12-15 minutes) - Temps de cuisson : (10-12 minutes)

Ingrédients

Roulades

12 Tranches de proscuitto

2 Courgettes jaune et/ou verte

2 Poivrons rouge

1⁄2 tasse (125ml) Parmesan râpé

1 (170g) Fromage mozzarella fraiche

Qs Poivre noir du moulin

Panure à l’anglaise

1⁄2 tasse (125ml) Farine

3 Œufs battus

1 tasse (250ml) Chapelure panko

1 c. à thé (5ml) Paprika fumé

Sauce

3⁄4 tasse (180ml) de mayonnaise

3 c. à soupe (45ml) de sauce piquante au choix

3 c. à soupe (45ml) de ciboulette ciselée

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à broil et disposer les poivrons rouges sur une plaque et les faire bruler au four. Une fois noircis, les transférer dans un bol et couvrir d’une pellicule plastique pour y ramollir la peau. Laisser refroidir 15 minutes. Retirer la pellicule plastique et puis gratter la peau bruler à l’aide d’un couteau ou d’une petite spatule. Épépiner et tailler en tranche, réserver.

Étape 2

Tailler la mozzarella en fines tranches. Ensuite, couper les courgettes à l’aide d’une mandoline en fines tranches de 1-2 mm sur le sens de la longueur.

Étape 3

Préchauffer la friteuse à air chaud à 375F (190C).

Étape 4

Étendre les tranches de proscuitto suivi des courgettes, d’une tranche de mozzarella, de parmesan râpé et d’une tranche de poivron grillé. Rouler ensuite sur elles-mêmes.

Étape 5

Préparer trois contenant pour la panure à l’anglaise. Un bol de #1 farine parfumée de paprika fumé, un bol #2 d’œufs battus et un bol de #3 chapelure panko. Panner les roulades 1-2-3 et les disposer dans le panier de la friteuse à air chaud. Cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les roulades soient bien croustillantes.

Étape 6

Pour la mayonnaise, combiner les ingrédients suivants, soit la mayonnaise, la sauce piquante et la ciboulette. Accompagner les roulades de cette sauce et de quelques feuilles de laitues.

Servir aussitôt !