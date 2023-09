Sexe oral : tout ce que vous devez savoir sur la digue dentaire

L'utilisation de la digue dentaire pour se protéger des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) lors du sexe oral est plutôt méconnue. Notre collaboratrice Kanica Saphan*, professionnelle en sexologie, nous éclaire sur ce qu'est une digue dentaire, comment on l'utilise et les avantages/inconvénients de cette protection.

Qu’est-ce qu'une digue dentaire

Utilisée règle générale comme protection contre les ITSS lorsqu'on pratique le sexe oral, la digue dentaire est en réalité une petite feuille ou un simple rectangle de latex.

« On applique celle-ci sur la vulve ou l'anus de son partenaire. Autrement dit, cette protection sert de barrière entre la bouche et les organes génitaux », explique la fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique , soulignant que la digue dentaire figure probablement parmi les moyens de protection contre les ITSS les moins connus.

Pexels cottonbro studio

Quand utiliser une digue dentaire

Bien que l'utilisation de la digue dentaire reste marginale, il s'agit d'un excellent moyen de se protéger des ITSS lors de cunnlingus ou d'anulingus. En effet, de nombreuses ITSS surviennent au simple contact de la bouche encore à ce jour.

Courtoisie ministère de la Santé et des Services sociaux

« Les moyens de contraception, on les utilise avec des partenaires sexuels assez récents surtout quand aucun des deux ne s'est fait dépister. Après un dépistage, c'est plus sécuritaire d'enlever les formes de protection », soutient la professionnelle en sexologie insistant sur le fait qu'une fois dépisté·e, il n'y a pour autant de risque zéro.

Se faire dépister signifie simplement que rien n'est détecté dans le sang à ce moment précis, mais cela n'exclut pas qu'il y ait une ITSS qui soit en dormance, par exemple.

Comment utiliser et placer une digue dentaire

Si vous apprivoisez ce nouveau moyen de protection, voici ce qu'il faut savoir au moment de l'utiliser. Assurez-vous de vous en servir correctement afin de tirer le maximum de l'efficacité de la digue dentaire.

Il est suggéré de mettre du lubrifiant à base d'eau entre la vulve ou l'anus afin que la digue dentaire « colle mieux » et reste bien en place lors de l'acte.

« On devrait aussi le tenir avec nos mains, car le plus grand désavantage de la digue dentaire réside dans le fait qu'elle ne tient pas sans l'aide de vos mains », illustre Mme Saphan.

Enfin, notez qu'il ne faut en aucun cas utiliser une seconde fois la digue dentaire. Pas plus qu'il ne faut la réutiliser en utilisant l'endos. Jetez-la immédiatement après utilisation comme on le ferait avec un condom.

Par ailleurs, manipulez toujours la digue dentaire avec grand soin. Évitez d'utiliser vos dents pour ouvrir l'enveloppe.

Où acheter une digue dentaire

Il est possible de se procurer des digues dentaires en pharmacie ou même en ligne sur Amazon .

Plusieurs fabricants vendent des boîtes qui contiennent plusieurs digues dentaires question de bien vous protéger des semaines et des semaines durant.

Les meilleures digues dentaires vendues en ligne

Cette digue dentaire est hygiénique à utiliser en plus d'être très efficace contre les ITSS. Munissez-vous d'un lot de 36 afin de préserver votre bonne santé sexuelle.

Courtoisie Amazon

Prix : 26,71 $ sur Amazon

La digue dentaire Cranberre est conçue pour fournir une protection exceptionnellement solide et résistante aux déchirures, avec une exposition minimale aux allergies au latex.

Courtoisie Amazon

Prix : 18,90 $ sur Amazon

Fabriqué à partir de polyisoprène, cette digue dentaure sans latex réduit considérablement le risque de réactions allergiques. On adore le fait qu'elle soit aromatisée à la menthe poivrée.

Courtoisie Walmart

Prix : 32,50 $ sur Walmart.ca

Il est aussi possible de confectionner une digue dentaire soi-même et c'est tout à fait correct, d'après l'experte à qui nous avons parlé. Comment? Il suffit de prendre un condom masculin et couper l'extrémité ainsi que la base. Vous obtiendrez ainsi un carré ou un rectangle, selon la préférence.

« Il n'est pas du tout recommandé d'utiliser de la pellicule plastique (Saran Wrap), car ce n'est pas du tout la même chose et son efficacité n'est pas prouvée », prévient Kanica Saphan.

Les avantages et les inconvénients de la digue dentaire

Le principal avantage de la digue dentaire est qu'elle est la seule protection contre les ITSS lors de contacts oraux (bouche)/organes génitaux. En effet, elle peut vous protéger de l'herpès, de la gonorrhée, de la syphilis et de l'hépatite B.

L'inconvénient majeur est que cette barrière de protection tient difficilement en place. De plus, l'utilisation d'une digue dentaire dans un rapport sexuel peut nécessiter son lot de courage étant donné que cette méthode de protection n'est pas encore très commune.

Enfin, tout réside dans la communication sexuelle , car parler de contraception et de moyens de protection contre les ITSS avec un nouveau ou une nouvelle partenaire n'est jamais chose facile. Cela peut représenter un grand défi que de s'assumer.

*À propos de Kanica Saphan

Professionnelle en sexologie, Kanica Saphan (elle/she) est une immigrante de deuxième génération d’origine cambodgienne ainsi qu’une ancienne militaire pour les Forces Canadiennes.

Aujourd’hui thérapeute de couple et entrepreneure, elle est la fondatrice du cabinet de sexologues Le Sofa Sexologique situé sur le Plateau à Montréal.

Ouverte à toute personne désirant faire un pas vers une vie sexuelle plus douce, cette clinique de thérapie individuelle et de couple accueille toute personne désirant se sentir bien dans son corps, sa sexualité et avec son·a partenaire.