15 chalets avec spa à louer partout au Québec

Cet automne, évadez-vous le temps d’un week-end relaxant dans un chalet avec spa. Que ce soit pour passer un moment en famille, en couple ou entres amis, ces chalets seront parfaits pour se détendre et admirer les couleurs de l’automne. Voici 15 endroits à découvrir partout dans la province.

Adeptes de plein-air, chalet luxueux ou plus rustique, dans les bois où plus près d’un village, il y en a pour tous les goûts dans nos suggestions. Vous trouverez certainement votre coup de coeur parmi l’un de ces 15 chalets avec spa.

Fraîchement rénové et décoré, vous aimerez ce magnifique chalet avec la vue sur le Fleuve et le Massif de Charlevoix. Avec sa terrasse extérieure à aire ouverte, son spa privé, sa cuisine tout équipée, vous aurez un agréable séjour dans ce confortable et lumineux chalet.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Petite-Rivière-Saint-François

376 $/nuit. Deux nuits minimum.

En plein coeur de Charlevoix, vous serez enchantés par les levers du soleil et la vue sur le fleuve Saint-Laurent de ce luxueux chalet. C’est l’endroit idéal en nature pour profiter d’un moment inoubliable en famille. Le spa, le foyer, la grande cuisine et le parfait mélange entre le côté moderne et rustique...cette résidence a tout pour vous plaire.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1,5 salle de bain

Où : Les éboulements

299 $/nuit. Deux nuits minimum.

Offrez-vous un moment de détente dans ce chalet à la fois rustique et moderne. Située sur un grand terrain privé très boisé, cette spacieuse maison tranquille comprend 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, un spa privé et les animaux de compagnie sont acceptés.

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 2 salles de bain

Où : Rivière-Rouge

275 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce petit coin de paradis vous offre une vue à couper le souffle autant à l’intérieur du chalet qu’à l’extérieur. Un endroit paisible et chaleureux à quelques mètres du bord de l’eau où il fait bon vivre avec la famille ou entre amis.

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits · 1,5 salle de bain

Où : Saint-Adolphe-d’Howard

328 $/nuit. Deux nuits minimum.

Le ressourcement est garanti dans ce grand chalet lumineux qui offre un spa et un sauna privé dans un décor doux avec vue sur la forêt. Une destination de rêve pour les adeptes de nature et tranquillité. Un lieu intime, sans voisin à proximité et avec plusieurs kilomètres de sentiers privés balisés pour la randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond hors piste.

6 voyageurs · 2 chambres · 3 lits ·2 salles de bain

Où : Saint-Côme

323 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet paisible au bord de l’eau qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes est composé de chambres, 2 salles de bain, salon, cuisine et d’une salle à manger avec une magnifique vue sur le lac. À l’extérieur, vous pourrez relaxer au coin du feu avec spa.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits ·1 salle de bain

Où : Chertsey

259 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chaleureux chalet est l’endroit rêvé pour profiter du calme de la région du Lac Mégantic. Le chalet se trouve directement sur la route des sommets, un incontournable pour les cyclistes. Pour ceux qui préfèrent la marche, les sentiers pédestres sont accessibles à l’année.

4 voyageurs · 2 chambres · 4 lits ·1 salle de bain

Où : Marston

170 $/nuit. Deux nuits minimum.

Vous aurez un séjour confortable dans ce petit chalet situé à quelques pas du Lac d’Argent. Avec le spa, le foyer extérieur, la cuisine toute équipée et la grande terrasse, vous aurez tout le nécessaire pour passer un agréable séjour dans la charmante municipalité d’Eastman.

4 voyageurs · 1 chambre · 2 lits ·1 salle de bain

Où : Eastman

270 $/nuit. Deux nuits minimum.

Cette maison centenaire rénovée avec un grand souci du détail se situe à seulement 5 minutes des pistes de ski. Profitez de votre séjour dans ce lieu d’exception pour visiter les magnifiques villages des Cantons-de-l’Est.

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits ·1 salle de bain

Où : Lac Brome

333 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet en bois rond est parfait pour se reposer au son de la Rivière-Ouelle. À l’extérieur vous trouverez un spa, un foyer et un coin BBQ. Veuillez noter qu’il n’y a pas de réseau cellulaire sur place.

6 voyageurs · 2 chambres · 4 lits ·1 salle de bain

Où : Saint-Onésime

250 $/nuit.

Avec ses grandes fenêtres et son plafond de 15 pieds vous aurez la plus belle vue sur le lac dans ce chalet neuf qui a été construit avec amour. Le logement comprend 3 chambres à coucher, une grande cuisine avec un îlot central et le spa privé est ouvert toute l’année.

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits ·1,5 salle de bain

Où : Pohénégamook

250 $/nuit. Deux nuits minimum.

Un séjour de détente en pleine nature dans une oasis que vous partagerez avec beaucoup d’oiseaux. Le chalet idéal pour découvrir la belle région de Kamouraska sur le bord du Fleuve Saint-Laurent.

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits ·1 salle de bain

Où : Rivière-Ouelle

289 $/nuit. Deux nuits minimum.

Face à une rivière majestueuse près du Saguenay vous serez entourés d’une végétation luxuriante pour vous détendre dans cette micro-maison luxueuse. Ce chalet écologique comprend tout ce dont vous aurez besoin pour un séjour inoubliable en forêt. Le bain nordique chauffé au bois est vraiment magique! L’odeur du bois brûlant, le cèdre du bain nordique, la rivière, la nature, tout y est pour passer un moment parfait!

4 voyageurs · 1 chambre · 3 lits ·1 salle de bain

Où : Sainte-Rose-du-Nord

245 $/nuit. Deux nuits minimum.

En plein coeur de la boréalie, vous tomberez sous le charme du chalet Huard. Une vue magnifique sur le Lac Sébastien, un espace commun chaleureux pour passer un agréable moment en famille, de grandes fenêtres pour admirer les rayons du soleil, ce chalet haut de gamme est un lieu de rassemblement exceptionnel.

5 voyageurs · 2 chambres · 3 lits ·2 salles de bain

Où : Saguenay

236 $/nuit. Deux nuits minimum.

Situé dans un paysage boisé privé avec 400 pieds de rivage sur le lac tranquille du Chevreuil, le Honey Bear Cottage est un petit coin de paradis pour les couples ou les familles. En pleine nature, vous passerez un moment tranquille et relaxant dans ce chalet traditionnel qui dispose d’une cuisine ouverte, d’un salon enchanteur, d’un grand porche et d’un coin spa pour la détente.

9 voyageurs · 3 chambres · 7 lits ·1 salle de bain

Où : Val-des-Monts

300 $/nuit. Deux nuits minimum.