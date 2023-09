Biotherm prend soin de votre peau cet automne

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À SAVOIR - C'est l'automne et c'est le temps de faire face au changement de saison avec un changement de routine. Découvrez le tout nouveau duo de crèmes pour le visage et pour les yeux Blue Pro-Rétinol de Biotherm. Le pro-rétinol est un ingrédient multi-correcteur qui offre une efficacité cliniquement prouvée et visible pour corriger les rides et uniformiser le teint. Un duo parfait pour les nouvelles utilisatrices de rétinol, ainsi qu'aux habituées. Redonnez de l'éclat à votre peau cet automne!

Pour plus d’informations, visitez : https://www.biotherm.ca/fr/best-skincare-ingredient-retinol