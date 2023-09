La Course à la vie CIBC pour agir contre le cancer du sein

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C'EST BON À SAVOIR - Cette fin de semaine se tiendra la 32e édition de la Course à la vie CIBC. Un événement qui rassemble un nombre incroyable de femmes et d’hommes qui souhaitent agir contre le cancer du sein et montrer leur appui aux personnes touchées. Il s’agit d’une journée inspirante visant à recueillir des fonds pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein. Votre appui lors de cet événement peut faire une énorme différence auprès des personnes touchées afin de leur permettre de profiter pleinement de la vie grâce aux fonds amassés pour la Société canadienne du cancer.

Ce dimanche 1er octobre, on marche, on court, on donne, on encourage nos coureurs et, surtout, on donne du soutien et de l’espoir aux gens qui ont, qui ont eu ou qui auront un diagnostic de cancer du sein.

Pour plus d’informations, visitez : lacoursealaviecibc.com