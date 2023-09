Trouvez des produits non-toxiques pour le ménage

MAISON ET FAMILLE - Le ménage comporte son lot de bienfaits, mais aussi de méfaits puisque les produits ménagers peuvent être réellement nocifs pour l’environnement et la santé de notre famille, de nos animaux de compagnie et de nos plantes. Une compagnie québécoise qui se nomme Myni propose des produits rechargeables pour la maison, non toxiques et biodégradables qui éliminent le plastique à usage unique. Anaïs Guertin-Lacroix a rencontré Marie-Hélène David, la femme derrière cette idée, qui a créé l’entreprise en 2020. Après si peu de temps, les produits sont maintenant vendus au Québec, mais aussi ailleurs au pays et aux États-Unis.

