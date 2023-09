Entrevue

Un duo immanquable du hockey, Dany Dubé et Martin McGuire

Nous recevons un duo incontournable pour tout amateur d’hockey, un est analyste et l’autre descripteur, Dany Dubé et Martin McGuire sont là pour nous présenter « Bon match » un tout premier livre écrit en collaboration, qui est maintenant disponible depuis cette semaine. Et dans lequel on aura droit non seulement à des secrets de professions et d’amitiés, mais aussi de vestiaires.

