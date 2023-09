Qu'est-ce que le polyamour ?

TENDANCES - Tout un sujet intrigué par le nouveau livre de Marie-Claude l’archer « Pourquoi pas le polyamour ». C'est un sujet qui a été mis de l'avant récement et ça ne laisse personne indifférent. Ce matin, Saskia Thuot aborde un sujet qui nous amène à réfléchir aux modes de vie privilégiés dans la société et aux autres options qui existent.

Le polyamour est un mode relationnel où les partenaires ont la possibilité de développer des relations amoureuses avec plus d’une personne à la fois. En connaissance de cause et avec le consentement de toutes les personnes concernées. Ne pas confondre libertinage et polyamour. Dans le polyamour, il y a une implication amoureuse qui est en jeu, tandis que dans le dernier cas, il y a uniquement une ouverture du couple pour d’autres partenaires sexuels.

Il existe autant de façons de vivre le polyamour qu’il y a de polyamoureux. Mais dans tous les cas, ces multiples relations amoureuses se font de manière consentante et transparente ; on est bien loin de l’infidélité.