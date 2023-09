Snowbirds : 5 conseils pour votre long séjour à l’étranger

Si la saison automnale rime avec départ vers les destinations chaudes pour l’hiver, les touristes hivernants — communément appelés snowbirds — s'apprêtent à prendre la route ou à s’envoler pour un voyage de longue durée à l’étranger. Parmi les destinations prisées par les snowbirds, on retrouve évidemment la Floride, mais de plus en plus la Californie, l’Arizona, le Texas et le Mexique.

Si vous faites partie de ces voyageurs qui quittent leur domicile pendant plusieurs mois, gardez en tête que vous n’êtes pas à l’abri de situations imprévisibles durant votre voyage, et ce, même si vous êtes en terrain connu.

Pour être paré contre toute éventualité, souscrivez une assurance voyage, comme celle de Desjardins1, avant même de réserver vos billets d’avion ou de tourner la clé de votre VR.

Ainsi, vous pourrez partir la tête tranquille et profiter pleinement de vos vacances, sachant que vous serez couvert en cas d’accident ou d’imprévus.

Voici 5 conseils pour préparer votre voyage de longue durée à l’étranger :

1. Vérifiez vos protections de soins de santé à l’étranger

Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, informez-vous sur les frais liés aux soins d’urgence dans la région que vous comptez visiter. Une facture, émise par un centre hospitalier en dehors de votre province de résidence, peut être (très) salée.

À titre d’exemple, aux États-Unis, une seule journée d’hospitalisation peut coûter entre 10 000 $ et 12 000 $ et atteindre jusqu’à 40 000 $. Or, l’assurance voyage, qui permet de couvrir jusqu’à 5 millions de dollars pour les frais médicaux et dentaires d’urgence et les imprévus, remboursera la majorité des frais2.

2. Avisez votre assureur de toute condition de santé préexistante

L’assurance voyage couvre seulement les accidents ou les maladies soudaines. C’est pour cette raison qu’il est important, au moment de souscrire votre assurance voyage, de fournir tous les renseignements à l’assureur pour qu’il puisse déterminer si vous êtes admissible. Votre problème de santé pourrait être considéré comme une « condition préexistante » et devra nécessiter une période de stabilité.

Il faut savoir que seul votre assureur peut déterminer si vous êtes admissible ou non à une protection, même si un médecin vous a autorisé à quitter le pays. Il est donc préférable de vous renseigner sur les restrictions applicables et, au besoin, de souscrire une assurance complémentaire.

3. Communiquez avec le service d’assistance de votre assureur dès qu’une urgence survient

Un accident est si vite arrivé ! D’un claquement de doigts, un séjour à l’étranger peut être chamboulé par une mauvaise chute lors d’une excursion ou par un problème de santé soudain. En situation de stress, il n’y a rien de plus rassurant que d’être accompagné par des gens de confiance.

Vous pourrez compter sur le service d’assistance téléphonique, offert par Desjardins Assurances, advenant un problème médical ou non médical lié à votre voyage. Gratuit et accessible en tout temps, ce service vous prend en charge en cas de pépin de santé et vous offre du soutien et des conseils à chaque étape de votre voyage.

4. Évaluez vos options en vue d'un retour précipité

Il est possible que vous soyez forcé d’interrompre un voyage pour revenir in extremis à la maison, que ce soit en raison d’un sinistre à votre résidence principale, du décès d’un proche, d’une maladie ou d’un accident nécessitant une hospitalisation de plus de sept jours d’un membre de votre famille.

Advenant une telle situation, la protection Aller-retour d’urgence de Desjardins pourrait rembourser votre transport aérien pour revenir dans votre province de résidence, en cas d’urgences précises2. Vous pourriez poursuivre votre voyage là où vous l’avez laissé, si vous le souhaitez, car votre transport pour retourner à destination pourrait aussi être couvert.

5. Assurez-vous d’être couvert pour toute la durée de votre séjour

Déterminez votre date de retour pour connaître la durée nécessaire de votre couverture. Votre contrat d’assurance doit couvrir la durée complète de votre séjour à l’étranger, de la date de départ jusqu’à la date de retour dans votre province de résidence, sans quoi il n’est pas valide. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, avisez votre assureur dès que possible, et ce, avant la fin de votre contrat d’assurance.

De même, pour être admissible à une assurance voyage, il est impératif d’être couvert par les régimes d’assurance maladie et d’hospitalisation de votre province de résidence. Pour que ceux-ci soient valides, vous ne devez pas voyager plus de 182 jours à l’extérieur du Québec, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

L’appel du soleil se fait sentir ? Avec les protections Soins de santé d’urgence et Aller-retour d’urgence de Desjardins, vous profiterez pleinement de vos vacances bien méritées en étant protégé en cas de pépin.