Voici pourquoi Gino était absent à l'animation de Salut Bonjour

Si vous vous demandiez où était passé Gino Chouinard en début de semaine alors que notre chroniqueur Web Mathieu Roy le remplaçait à l'animation, découvrez la raison de son absence... bien hors de son contrôle.

Gino ne se doutait pas qu'il allait être en congé forcé en ce début de semaine... Bien malgré lui, notre animateur a testé positif à la COVID-19 dans les derniers jours, ce qui l'a obligé de rester à la maison.

TOMA ICZKOVITS

À la suite des nombreuses interrogations qui planaient en raison de son absence, Gino a voulu rassurer ses abonnés lundi soir en partageant une photo de son test de dépistage positif sur son compte Instagram officiel .

Gino Chouinard / Instagram

Heureusement, Gino s'en est bien tiré. L'animateur de la quotidienne qui entame sa toute dernière année à la barre de SB est de retour à l'animation depuis mercredi matin.

Toute l'équipe demeure toutefois très vigilante dans ses contacts et s'assure de maintenir une distanciation sur le plateau.

Fort heureusement, Mathieu Roy a assuré le remplacement de Gino avec brio en son absence.

Courtoisie Salut Bonjour

On lui souhaite un prompt rétablissement et on se réjouit de le retrouver à l'antenne dès 6h30, et ce, pour le reste de la semaine!