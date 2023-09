Le courageux Buddy cherche un foyer bien à lui

Le beau Buddy, 9 ans, s’est retrouvé à la SPCA de Montréal après une vie difficile. À son arrivée au refuge, il était très timide et anxieux.

Le mieux pour lui était d’être placé dans une famille d’accueil stable et expérimentée qui allait pouvoir l’aider à apaiser son anxiété et parfaire son éducation.

Au départ, il était réticent à explorer la maison, car il manquait d’assurance. Il avait même du mal à sortir dehors pour faire ses besoins!

Cependant, grâce à beaucoup d’encouragements, de patience et de gâteries, et à la compagnie de son frère d’accueil Duke, cet adorable gros bébé a peu à peu surmonté sa timidité et ses craintes.

Buddy avait enfin découvert que les nouvelles rencontres constituent des occasions d’apprendre plutôt que des sources de stress.

Aujourd’hui, ce beau et grand ténébreux est enfin prêt à rejoindre une famille douce et patiente qui pourra lui offrir un foyer bien à lui et une paisible retraite!

Lorsqu’il est entouré de personnes qui lui sont familières, Buddy se transforme en une boule d’énergie joyeuse et amicale.

Il aime jouer, courir et se blottir contre ses proches pour leur offrir son amour inconditionnel et, pourquoi pas, recevoir des gratouilles sur la bedaine.

Buddy a vaincu ses peurs avec courage et résilience. Bien qu’il puisse parfois manifester un peu de nervosité, sa curiosité et son désir de découvrir le monde l’emportent.

Son histoire est la preuve que l’amour et la patience aident à grandir et à se sentir en sécurité. Il n’a besoin que de temps et d’espace pour ouvrir son cœur.

Après avoir fait beaucoup de chemin, Buddy est maintenant prêt à intégrer sa « vraie » famille. Et ça pourrait être la vôtre!

