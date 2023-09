Les 10 plus belles couronnes d'automne pour décorer la maison

Saison chouchou de bien des gens, l'automne est déjà bien entamé à notre plus grand bonheur. Voici un TOP 10 des plus jolies couronnes d'automne pour décorer la maison, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Les 10 plus belles couronnes d'automne du moment

Transformez votre porte d'entrée fade en une entrée attrayante pour accueillir famille et amis sous votre toit.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 19,80 $ sur Amazon

Ajoutez une touche festive à votre maison cette saison grâce à cette mignonne couronne d'eucalyptus aux couleurs d'automne. Elle peut être accrochée à l'intérieur ou à l'extérieur, selon ce que vous recherchez.

Courtoisie Amazon

Prix : 33,81 $ sur Amazon

Cette couronne de feuilles d'automne et de baies est une magnifique décoration pour votre entrée principale. Voilà une belle façon de donner une allure chaleureuse et invitante à la propriété.

Courtoisie Canadian Tire

Prix : 39,99 $ chez Canadian Tire

Fabriquée en feuilles d'eucalyptus, de citrouille et de petites baies, cette couronne d'automne trouvera vite sa place dans votre décor à la maison.

Courtoisie Amazon

Prix : 33,87 $ sur Amazon

Cette belle couronne de 22 pouces aux couleurs élégantes est parfaite pour accueillir la nouvelle saison automnale. Les feuilles et les baies multicolores se marient aux mini citrouilles avec des arcs de couleur orange/blanc.

Courtoisie RONA

Prix (en rabais) : 35,99 $ chez RONA

Mettez-vous dans l’esprit de l’automne avec cette couronne de blé coloré et lumineux. En plus d'être hyper facile à installer, elle transformera illico votre décor à temps pour pour l’Action de grâce. Psssst, on peut aussi très bien l'utiliser comme centre de table si vous prévoyez recevoir à la maison pour l'occasion.

Courtoisie Canadian Tire

Prix : 49,99 $ chez Canadian Tire

Si vous êtes à la recherche d'une décoration d'automne spéciale pour transformer votre porte d'entrée, sans être fan des couleurs vives d'automne, cette couronne est pour vous. Fabriquée à la main avec des fleurs mélangées, cette décoration est aussi belle de près que de loin.

Courtoisie Amazon

Prix : 39,46 $ sur Amazon

Transformez votre porte d'entrée en un chef-d'œuvre saisonnier grâce à cette couronne d'automne. Inutile de vous casser la tête pour décorer la maison en vue de l'Halloween ou de l'Action de grâce.

Courtoisie Etsy

Prix (en rabais) : 39,80 $ sur Etsy

Cette couronne d'automne de 22 pouces à base de vigne ajoutera un style automnal lorsqu'elle sera ornée à l'avant de votre maison. Elle est agrémentée de mini citrouilles colorées, de pommes de pin, de feuilles d'eucalyptus vertes et d'ajouts multicolores, ce qui lui vaut une place dans ce TOP 10 des plus belles couronnes automnales.

Courtoisie RONA

Prix : 44,99 $ chez RONA

Feuilles, citrouilles, baies et grenades s'unissent pour inviter la parfaite touche automnale dans votre décor. On craque pour cette couronne, quoiqu'un peu plus dispendieuse, car elle traversera bien les années.

Courtoisie Simons