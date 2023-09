Astrologie : Voici les dates importantes d’octobre 2023

Du 23 septembre au 23 octobre, la saison de la Balance sera marquée par plusieurs mouvements planétaires importants. Voici les dates à retenir pour le mois d’octobre 2023.

La saison de la Balance

Les émotions seront fortes cette saison! Vénus, planète de l’amour, des sentiments et de la beauté, qui gouverne la Balance, nous incitera à nous connecter plus profondément à nos sentiments. Ce sera une période intense pour tous les signes au niveau de l’amour, de l’émotion et de l’équilibre.

Profitez-en pour faire un peu d’introspection en explorant votre monde intérieur. Ce sera un moment idéal pour prendre soin de nous et des relations qui nous tiennent à cœur. Le mot d’ordre : gentillesse et bienveillance envers nous-même et envers les autres. La Balance apporte des énergies d’harmonie, de diplomatie et d’équilibre. C’est l’occasion de créer des relations plus harmonieuses, de communiquer avec gentillesse et de trouver l’équilibre dans notre vie personnelle.

La recherche d’équilibre se fera également sentir sur le plan professionnel. Que ce soit par de nouvelles collaborations, des idées ingénieuses ou au niveau de la conciliation travail et vie de famille, l’influence de la Balance sera positive dans le milieu du travail.

Finalement, on ne peut parler de Balance sans faire mention de ses besoins de justice et d’équité. Les différentes injustices dans le monde ne laisseront personne indifférent et la détermination de la Balance nous donnera le courage et la force nécessaire pour changer le monde, une bonne action à la fois.

Les dates importantes

5 octobre : Entrée de Mercure en Balance

Bonne nouvelle, Mercure ne rétrograde plus et elle entre dans la constellation de la Balance. Mercure, la planète des communications, va s’imprégner des qualités de la Balance et nous rendre très convainquant. Cette communication persuasive, séduisante et harmonieuse sera tout aussi profitable dans nos relations personnelles que dans notre vie professionnelle.

8 octobre : Entrée de Vénus en Vierge

Sous le signe du Lion depuis le 5 juin dernier, Vénus entrera en Vierge le 8 octobre prochain. Ce sera le moment de retrouver une routine saine et de mieux s’organiser. L’énergie plus réfléchie de Vénus nous aidera à prendre soin de nos relations personnelles.

12 octobre : Entrée de Mars en Scorpion

Sous l’influence du Scorpion, la planète de l’énergie et de l’action ajoutera de l’intensité et de la passion dans votre vie. C’est le moment idéal pour pimenter votre vie amoureuse. Ce sera également une bonne période pour prendre une importante décision.

14 octobre : Nouvelle Lune en Balance

Un nouveau cycle, une nouvelle énergie, la Nouvelle Lune en Balance nous fera entrer dans un nouveau chapitre de nos vies. Cette Nouvelle Lune sera marquée par l’équilibre avec soi-même et envers les autres. Discussions diplomatiques, compromis, on exprime nos besoins de façon concise pour cultiver des relations harmonieuses. Sur le plan personnel, on s’occupe de nous et on se recentre sur notre bien-être.

22 octobre : Entrée de Mercure en Scorpion

La planète Mercure quitte rapidement la Balance pour faire son entrée en Scorpion. Ce sera une période propice à la lucidité et à l’intuition, des caractéristiques propres au Scorpion. Tout sera plus limpide dans nos relations personnelles, tant qu’on suit notre intuition.

23 octobre : Entrée du Soleil en Scorpion

Le soleil en Scorpion est marqué par la résilience, il peut tout affronter et ce qui ne le tue pas, le rend plus fort. Si des obstacles surviennent durant cette période, ne doutez pas de votre capacité à les surmonter.

28 octobre : Pleine Lune en Taureau

La Pleine Lune du chasseur symbolise le changement et la transformation. Sous le signe du Taureau, ce sera un moment de pleine conscience propice à l’introspection et à la réflexion. Que ce soit au niveau de vos relations personnelles ou par rapport à votre vie professionnelle, ce sera une période propice à la prise de décision.