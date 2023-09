Pad Thaï au porc haché, légumes croustillants et coriandre

Niveau de difficulté : Facile (apprenti) - Rendement total : 4-5 portions - Temps de préparation : (18-20minutes) - Temps de cuisson : (10-15 minutes)

INGRÉDIENTS

Sauce:

2 c. à soupe (30ml) Sauce soja faible en sodium

2 c. à soupe (30ml) Pâte de tamarin

1 Piment thaï

2 c. à soupe (30ml) Vinaigre de riz

1 c. à soupe (15ml) Mirin

1⁄4 tasse (60ml) Cassonade

2 Lime (jus seulement)

1 c. à soupe (30ml) Gingembre haché

Nouilles et viande :

1 paquet de 400g de nouilles de riz moyenne à pad thaï cuite

454g (1 livre) Porc haché

2 c. à soupe (30ml) Huile de sésame

1 c. à soupe (15ml) Gingembre haché

2 Gousse d’ail haché

Légumes :

1 c. à soupe (15ml) Huile de sésame

1 tasse (250ml) Julienne de carottes

1 tasse (250ml) Julienne de chou nappa

1 tasse (250ml) Julienne d’oignons verts

2 tasses (500ml) Fèves germées

Garnitures :

1 tasse (250ml) Feuilles de coriandre

2 c. à soupe (30ml) Graines de sésame

2 Limes en quartier

1⁄4 tasse (60ml) Croustilles d’échalotes

PRÉPARATION

Étape 1

Dans un bol, fouetter tous les ingrédients de la sauce et réserver.

Étape 2

Tailler les légumes et précuire vos nouilles.

Étape 3

Chauffer un wok à feu élevé, chauffer l’huile de sésame avec l’ail, le gingembre et le piment fort. Une fois suer, ajouter la viande et cuire 3 à 4 minutes. Retirer dans un bol et réserver. Retirer le piment fort.

Étape 4

Sauter ensuite les légumes (carottes, chou, oignons verts et fèves germées) dans un filet d’huile de sésame de 2 à 3 minutes. Ajouter ensuite la viande cuite et la sauce puis poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes. Ajouter les nouilles et bien touiller le tout.

Étape 5

Séparer dans les bols et garnir de sésame, quartier de limes et échalotes croustillantes. Servir aussitôt !