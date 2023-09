Voici comment s’équiper pour l’arrivée d’un nouveau bébé

L’arrivée d’un enfant marque le début d’une nouvelle étape pour les parents, qui connaîtront de nombreuses transformations. En vue du premier bébé, la liste de produits et accessoires à se procurer pour être bien équipé peut être exhaustive.

Pour guider les futurs parents à faire les bons choix et faciliter leur quotidien, Tanguay simplifie leur vie en offrant une grande sélection d’accessoires et de produits de qualité pour les bébés et les enfants.

Il est donc possible de trouver au même endroit tous les essentiels pour accueillir un nouveau-né, tels que des meubles adaptés, de la literie, des articles de transport, des jouets et des accessoires pour l’alimentation et la sécurité.

D’ailleurs, le détaillant québécois détient des marques de confiance qui offrent des produits de qualité, comme Nuna, Maxi-Cosi, Graco, Natart, Cybex, Thule et Silver Cross.

Découvrez les items à se procurer pour l’arrivée d’un nouveau bébé :

Cette chaise 6 en 1 s’adapte aux besoins de l’enfant, facilitant ainsi les transitions des différentes étapes de sa jeune vie. Il sera, entre autres, possible de l’utiliser comme siège relaxant pour bébé, chaise haute ou siège d'appoint avec plateau. Pratique !

Le matelas à langer est un accessoire pratique, dont les parents se servent plusieurs fois par jour. Pour que les changements de couche se fassent tout en douceur, privilégiez ce matelas confortable et moelleux pour l’enfant, qui est imperméable, facile à nettoyer et résistant aux bactéries.

S’il y a un produit qui facilitera la vie des jeunes parents, c’est sans aucun doute le distributeur Baby Breeza. Ce robot leur permet de personnaliser, mélanger, réchauffer et distribuer la préparation d’un biberon en un claquement de doigts. Voilà un accessoire qui fera plaisir aux parents dont les nuits seront écourtées !

Les parents qui ont l’habitude de pratiquer des sports extérieurs, comme le jogging, trouveront certainement de quoi combler leurs envies d’aventures avec cette poussette tout-terrain qui est à la fois élégante et légère. Lors des jours pluvieux, pensez à vous procurer la housse de protection contre la pluie de Thule.

Les premiers mois suivant sa naissance, le nouveau-né peut s’endormir partout, en tout temps, grâce à cette bassinette polyvalente et facile à transporter. En effet, elle lui permet de se reposer et dormir profondément, qu’il soit à la maison ou chez grand-maman !

Fabriqués à partir de tissu de haute qualité, ces draps de lit pour bébé en satin 100 % coton offrent douceur et respirabilité, en plus d’être conçus sans produits chimiques nocifs.

Le porte-bébé est souvent l’un des produits chouchous des jeunes familles, qui peuvent avoir leur enfant près d’eux, tout en s’adonnant à différentes activités. Les parents peuvent s’en servir, tour à tour, puisqu’il est ajustable, lavable et confortable. En vérité, c’est un câlin qu’ils s’offrent en cadeau !

Le nouveau Gymini de luxe deviendra sans doute le terrain de jeu par excellence de votre bébé, qui pourra développer sa motricité, sa créativité et son sens du jeu grâce aux 20 activités ludiques, attachées au module.

Ce coussin ajustable peut autant être utilisé durant la grossesse qu’après la naissance du bébé, durant les boires. Recouvert d’une housse en coton biologique ultra douce, ce produit évolutif est parfait pour les nouveaux parents qui cherchent à se reposer.

La cigogne a cogné à votre porte ? Tanguay souhaite aussi contribuer à l’arrivée de votre nouveau-né. Jusqu’au 9 octobre, courez la chance de gagner l’un des trois prix d’une valeur de plus de 4 000 $, comprenant les produits essentiels à la venue d’un bébé, que ce soit la poussette, le siège d’auto, la bassinette ou les décorations pour la chambre.