Bombardier vous invite à bord d'une reproduction de l’avion Global 7500

Bombardier invite les festivaliers à visiter L’Espace Innovations Bombardier au Festival International de Jazz de Montréal. Sur place, montez à bord d'une reproduction de l’avion Global 7500 de Bombardier, le jet d’affaires le plus luxueux et le plus rapide de l’industrie. Lors de l'événement, Bombardier présente également au grand public la maquette de son projet de recherche EcoJet, qui vise à réduire jusqu’à 50 % les émissions en combinant des améliorations sur le plan de l’aérodynamique et de la propulsion.