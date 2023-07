Découvrez le Circuit des sheds panoramiques

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À SAVOIR - C’est le début de l’été et le temps de se pencher sur les activités à faire pendant les vacances. Le Circuit des sheds panoramiques est un parcours de 150 KM qui compte actuellement plus de neuf sheds, ou pavillons, répartis dans l’ensemble du territoire du Haut-Saint-François. Découvrez le territoire, son histoire unique et laissez-vous transporter par la beauté de ses vallées, ses monts, ses rivières et son patrimoine.