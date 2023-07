Goûtez au Chandon Garden Spritz pour vos apéros cet été

C’est bon à boire est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires.

C'EST BON À BOIRE - Jessica Harnois vous présente le Chandon Garden Spritz, la boisson parfaite pour l’apéro. Le Chandon Garden Spritz est un spritz prêt à boire, élaboré à partir de Chandon argentin Brut, assemblé avec un macérat d’extraits naturels d’écorces d’oranges sourcées localement et relevé par un mélange secret d’herbes et d’épices. Disponible à la SAQ, il est sans arôme de synthèse et sans colorant artificiel. C'est la boisson rafraichissante idéale pour votre été, à servir avec des glaçons, une branche de romarin et une rondelle d’orange déshydratée pour le rituel parfait.

Attention, restons raisonnable dans notre consommation.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.saq.com/fr/15030616