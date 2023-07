Les initiatives zéro déchet en entreprise

MAISON ET FAMILLE - Il y a de plus en plus de commerces qui travaillent très fort afin de réduire leur empreinte écologique. Il y même l'organisme « Le Jour de la Terre » qui a mis sur pied l'attestation Action Réduction pour guider les commerces dans leurs transitions plus vertes. Il n’est pas écrit en gros dans la vitrine de chaque commerce « L'environnement nous tient à cœur », alors portez attention lors de vos prochaines visites, plusieurs initiatives parfois discrètes vont vous mettre la puce à l'oreille, que ce soit dans un restaurant, une boutique de quartier ou une épicerie.

Nous pouvons aussi réduire notre empreinte écologique à la maison en pratiquant un geste tout simple: composter. En étant traitées au site de compostage, nos matières organiques seront transformées adéquatement pour devenir un compost de qualité utilisé en horticulture, en agriculture ou redistribué aux citoyens. Les types d’installation de traitement des matières organiques peuvent différer d’une région à l’autre. Pour vous renseigner sur les conditions spécifiques de votre municipalité, consultez l’application mobile Ça va où? de RECYC-QUÉBEC.

Pour plus d’informations, visitez: compost.recyc-quebec.gouv.qc.ca