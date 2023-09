Plaque de saucisses rôties avec une fricassée de pommes et de poireaux

Une recette signée Jean-François Plante.

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe d’huile végétale

6 à 8 saucisses aux fines herbes

3 blancs de poireaux bien propres coupés en deux et émincés

3 gousses d’ail pellées sommairement hachées

2 branches de romarin frais

1 pommes Cortland pelée, dénoyautée et coupée en dés

3 c. à soupe de vinaigre de cidre

1 tasse de bouillon de volaille

Une douzaine de petites pommes de terre brossées et coupées en quatre

Sel et poivre du moulin au goût

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 400 F.

Étape 2 : Dans une sauteuse chauffer l’huile à feu moyen et saisir les saucisse 3 minutes de chaque côté.

Étape 3 : Retirer et réserver les saucisses, ajouter un peu d’huile dans le la sauteuse si nécessaire, incorporer les poireaux saler et suer de 3 à 5 minutes, ajouter l’ail, le romarin et les dés de pommes et suer 3 minutes encore. Déglacer avec le vinaigre de cidre et réduire presque à sec. Mouiller du bouillon de volaille.

Étape 4 : Ajouter les pommes de terre, mélanger un peu.

Étape 5 : Poivrer du moulin.

Étape 6 : Déposer les saucisses réservées sur le nid de poireaux et de pommes et glisser au four.

Étape 7 : Cuire 30 minutes en retournant les saucisses à la mi-cuisson.