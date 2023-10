Comment installer sa piscine hors terre

L'installation d'une piscine hors terre comporte son lot d'étapes, de la préparation du terrain jusqu'à l'installation de la toile en passant par le montage de la structure. Découvrez dans cet article, chacune des étapes pour installer une piscine hors terre, grâce aux précieux conseils du pisciner d'expérience Alexandre Dubois, de chez Piscine Solide*.

Avant de se lancer soi-même dans l'installation d'une piscine hors terre, il est primordial de savoir dans quoi on s'embarque. Si vous débutez tout juste la réflexion, découvrez d'abord combien coûte une piscine hors terre en 2023 .

Voici donc les différentes étapes auxquelles vous devrez vous préparer en vue d'avoir une installation qui respecte en tout point les réglementations entourant les piscines résidentielles .

Les outils et équipements nécessaires

Voici une liste non-exhaustive des outils requis pour procéder à l'installation d'une piscine hors terre.

Aspirateur sec et humide (style Shop-Vac)

Bac ou piscine gonflable pour le préremplissage

Balais

Bouilloire

Brouette

Clé à molette

Clous

Colle PVC

Compacteur manuel

Corde

Couteau rétractable

Crayons et marqueurs

Détourbeuse

Hache

Marteau

Masse

Motoculteur

Niveau (laser/transit/eau)

Peinture aérosol

Pelles

Perceuses et chargeurs

Pinces

Pince étau (Vise-Grip)

Pioches

Piquets et cordes

Planches de contreplaqué

Plaque vibrante

Pompe à eau

Râteaux

Ruban adhésif

Ruban d’étanchéité (Teflon)

Rubans à mesurer

Tournevis

Truelles

Comment préparer le terrain

Il est venu le temps de préparer le terrain pour l’installation de la piscine hors terre. La première étape consiste à trouver le centre de la piscine avec des arcs de cercle, à l’aide de clous et d’un ruban à mesurer.

Cette méthode (arcs de cercle) s’applique aussi lorsqu’il faut respecter une distance entre une clôture latérale et une clôture arrière, ou encore, quand il y a un patio existant et que vous souhaitez vous en approcher le plus possible.

Pour trouver le centre du cercle avec des arcs, il faut savoir quelle est la longueur du rayon et connaître 2 points de départ. Dans l’exemple suivant, le rayon est de 9 pieds et le propriétaire souhaite que sa piscine soit à au moins 5 pieds des lignes latérales et arrière de la cour. Les mesures n’incluent pas la couronne.

Voici les étapes à suivre :

1. Marquez le sol à 14 pieds (9 pieds + 5 pieds) du point de rencontre entre la ligne latérale et la ligne arrière.

2. Marquez le sol à 5 pieds de la ligne latérale et à 5 pieds de la ligne arrière, vis-à-vis les marques précédentes. Ces marques sont les deux points de départ.

3. Placez un point de départ et tracer un arc de 9 pieds à l’aide d’un ruban à mesurer tendu. Répétez cette étape à partir de l’autre point de départ de façon à ce que les deux arcs se croisent. Le croisement de ces deux arcs deviendra le centre de la piscine.

4. Il est maintenant possible de tracer le cercle qui doit logiquement passer exactement par les deux marques de départ se trouvant à 5 pieds des lignes de terrain. Le rayon du cercle est de 9 pieds.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment solidifier la base (du terrain)

Tout d'abord, avant d’installer la piscine, il importe d’identifier le type de sol en place. Voici les principaux : sableux, argileux, rocailleux, terre noire ou sols mixtes.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Si votre cour n’a jamais accueilli de piscine, utiliser la détourbeuse afin d’enlever le gazon et ajouter de 6 à 12 pouces supplémentaires sur le rayon pour permettre d’asseoir les poteaux, de faire la couronne de la piscine et de garder une marge de manœuvre.

L’épaisseur du gazon à couper sera déterminée en fonction de la qualité du sol. Si possible, enlever une épaisseur suffisante pour pouvoir en faire des rouleaux. Si ce n’est pas possible, enlever un minimum afin de simplifier la tâche de la personne qui devra l’enlever avec un râteau, une pelle ou tout autre outil manuel. Il faut habituellement enlever entre 0,5 pouce et 2 pouces de gazon.

L’objectif de cette étape est de faciliter le nivellement du terrain. Si d’autres surfaces pour l’équipement de la piscine doivent être détourbées, faites-le au même moment (avant d’avoir terminé avec la machinerie).

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Voici les étapes à suivre :

1. Vérifiez l’état du sol en vue de la préparation du terrain en considérant les aspects suivants : présence d’arbres, de végétation, de débris, d’un cours d’eau ou d’une falaise; terrain sablonneux, argileux, en pente, etc.

2. Prenez les mesures et marquer le sol à nouveau à l’emplacement de la piscine. Confirmez les mesures à plusieurs reprises, tout au long de l’installation.

3. Évaluez le niveau du terrain. Plusieurs facteurs influencent la technique de travail et le choix du niveau de la piscine. Il faut tenir compte du type de sol sur lequel l’installation reposera.

4. Le terrain doit être nivelé avec une pente négative, qui se dirige vers le centre. Plusieurs outils peuvent être utilisés afin de niveler le terrain : pelle manuelle, pelle mécanique, motoculteur, détourbeuse, etc. Le sol doit être exempt de grosses roches, de boue et de racines d’arbre pouvant nuire à l’installation.

Une fois le compactage du terrain complété, créez la couronne. Il s’agit du contour de la piscine sur lequel sera installée la base de la piscine (mur, rails, mains du bas).

Les recommandations sur la largeur et l’épaisseur de la couronne varient selon les manufacturiers (24 pouces de largeur par 2 pouces d’épaisseur; 12 pouces de largeur par 0,75 pouce d’épaisseur).

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Ce qu’il faut retenir, c’est son utilité : la couronne sert à assœir toutes les pièces de la structure. Il est donc important qu’elle soit assez large afin de pouvoir les accueillir entièrement.

Pour avoir une base durable et de niveau, la couronne doit être composée de matériaux résistant à la pluie et aux débordements de la piscine. La poussière de roche est le choix le plus commun afin de réaliser la couronne; elle se compacte facilement, se transporte bien et ne se lave pas à l’eau comme le sable (ne s’effrite pas).

La poussière de roche doit être distribuée sur la circonférence, être nivelée, puis être compactée. À ce sujet, il est préférable que la poussière de roche soit humide; trop sèche, elle se compacte mal. C’est pourquoi elle peut être arrosée au besoin. Après la compaction, vérifiez à nouveau que le niveau est parfaitement droit — après tout, il s’agit de la base de la structure.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment préparer l'assemblage

L'assemblage du drain de fond

Le drain de fond doit être assemblé selon le modèle choisi. Chaque joint, composé de connecteurs, de tuyaux et du drain, doit être bien scellé.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Plusieurs produits sont utilisés lors de cette étape : colle adaptée, ruban d’étanchéité, silicone, etc. Il importe de prendre le temps de s’assurer de l’étanchéité des joints afin d’éviter les fuites.

Le drain de fond est généralement positionné au centre de la piscine, bien que cela ne constitue pas une obligation pour son bon fonctionnement. Ce qui importe, c’est qu’il soit sous le niveau de la couronne.

Une tranchée sera creusée du centre vers l’extérieur, en ligne avec le futur positionnement de l’écumoire. La tranchée doit être assez profonde afin de pouvoir y enterrer le tuyau sous le niveau de la couronne.

Une fois le tuyau du drain déposé dans la tranchée, il sera important de l’enterrer et de compacter la surface. Le drain sera enterré et compacté avec de la poussière de roche et, au besoin, de l’eau ou un mélange de poussière de roche, de sable et d’eau.

Il faut s’assurer que ces surfaces sont parfaitement compactées. Il est préférable de terminer cette étape AVANT l’entrée des matériaux de finition (sable et poussière de roche) afin d’éviter une contamination entre le sol naturel et ceux-ci.

Cette étape a avantage à être complétée avant de terminer la couronne pour ne pas nuire ou ralentir les personnes qui y travaillent.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Le sol intérieur de la piscine doit avoir une pente négative vers le drain du fond. Il est compacté et prêt à recevoir les matériaux de finition. Le sable au fond de la piscine doit être étendu à l’aide d’un râteau à la même hauteur que la couronne.

La quantité de sable nécessaire varie en fonction du type de sol sur lequel le fond repose, ainsi que de la qualité du travail fait précédemment.

La finition sert principalement à enlever les bosses et à combler les creux afin d’avoir un fini lisse. Il est possible, à ce moment, d’installer une toile géotextile avant la toile de la piscine.

Une alternative au sable est la poussière de roche, dont le principal avantage est d’être moins fréquenté par les fourmis. Pour une finition en poussière de roche, il est important d’installer une toile géotextile avant la toile principale.

La toile géotextile atténuera la sensation de roche sous les pieds des baigneurs. La poussière de roche n’est pas un danger pour l’intégrité de la toile.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

L'assemblage des rails du bas

Une fois la couronne terminée, il est temps d’assembler les rails du bas sur la poussière de roche. Les matériaux de finition doivent être à l’intérieur du cercle de la piscine avant d’installer les rails. La poussière de roche constituant la couronne doit être humide lors de l’installation pour éviter qu’elle ne s’effrite facilement (elle peut être arrosée au besoin).

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Il est important de placer le premier rail au bon endroit, en tenant compte du positionnement du trou de l’écumoire et du tuyau du drain. Confirmez à nouveau l’emplacement de l’écumoire avant de passer à la prochaine étape.

Il faut aussi que le joint du mur arrive vis-à-vis une patte. La mesure entre l’écumoire et le centre du joint de mur, qui varie d’un mur à l’autre, est calculée à partir du centre des trous de boulons du mur jusqu’au centre du trou de l’écumoire.

Plantez un gros clou à l’endroit où le centre de l’écumoire sera situé afin de pouvoir confirmer, tout au long du processus, que rien n’a été déplacé lors de l’assemblage des rails.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

La circonférence exacte des piscines varie selon les différents modèles et marques. Deux piscines de 21 pieds n’ont pas nécessairement les mêmes mesures.

Il est important de connaître la mesure exacte de la piscine afin de pouvoir stabiliser temporairement les rails du bas au bon endroit.

Ensuite, confirmez le positionnement de ceux-ci en prenant la mesure à partir du centre du rail jusqu’au centre de la piscine.

Une fois tous les rails installés et stabilisés, il faut s’assurer que les mains du bas sont centrées entre les rails qui s’y connectent et que la distance entre les différents rails et mains est identique. Ceci évitera d’éventuels problèmes lors de l’assemblage des pièces du haut.

L'assemblage du mur

Avant de commencer le déroulement du mur, il est important d’avoir tout l’outillage nécessaire.

• Pelles

• Perceuse

• Pilon

• Planches de contreplaqué

• Plaque vibrante

• Racleur

• Râteaux

• Ruban adhésif à conduits (Duck Tape)

• Tiges de métal (pour soutenir le mur)

• Tournevis

De plus, avant d’entamer cette étape, il est important de s’informer des conditions météorologiques de l’heure qui suit. Il est plus risqué d’installer le mur lorsqu’il y a des rafales de vent ou un vent soutenu.

Le mur de la piscine est livré sous forme de rouleau. La technique la plus courante pour son installation consiste à déposer au moins deux planches de contreplaqué sur le fond intérieur de la piscine.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Il faut dérouler le mur sur les planches en s’assurant qu’il n’entre jamais en contact avec le fond de la piscine pour éviter de l’endommager.

Les planches doivent être déplacées tout au long du processus pour suivre la progression de l’installation.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

La première étape consiste à insérer le départ du mur dans la main du bas, vis-à-vis la marque de l’écumoire. Tout au long du déroulement, le mur doit être soutenu par une autre personne ou à l’aide de tiges de métal.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Lorsque le mur est complètement déroulé, il est conseillé à deux personnes de rester à l’intérieur de la piscine. Une troisième assemblera les pattes, à l’exception de celle située sur le joint du mur.

L’étape suivante consiste à boulonner ensemble les deux extrémités du mur. Pour les modèles qui n’ont pas de rails de mur, il faut s’assurer de placer les côtés repliés opposés l’un vers l’autre.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Alignez parfaitement les trous en utilisant un tournevis ou une tige de la grosseur des trous afin de les retenir en place. Si les rails du bas ont été positionnés à la mesure exacte lors des étapes précédentes, les trous seront vis-à-vis.

Dans le cas où les trous ne seraient pas alignés, vous devrez corriger le positionnement des mains à l’aide d’un tournevis plat et d’un marteau.

ll faut maintenant fixer le mur. Une méthode commune est d’insérer un boulon dans les trous du bas, du milieu et du haut.

Par la suite, tous les trous seront alignés et il sera facile de serrer le reste des boulons. Deux travailleurs sont nécessaires pour cette étape : un se place à l’extérieur et tient les écrous; l’autre reste à l’intérieur et serre les boulons.

Il est fortement déconseillé d’effectuer cette étape à l’aide d’une perceuse à chocs (impact drill). Mieux vaut utiliser une perceuse avec un serrage variant entre 60 et 85 livres par pouce.

L’installateur situé à l’extérieur de la piscine peut s’assurer que tout est bien en place en serrant les écrous d’un quart de tour.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

L’installateur à l’intérieur du mur doit ensuite appliquer du ruban adhésif à conduits (Duck Tape) sur le joint du mur. Un minimum de deux épaisseurs de ruban est conseillé. L’objectif de cette étape est de protéger la toile des boulons ébréchés qui pourraient l’endommager.

Pour s’assurer que la protection est suffisante, glisser votre main sur la surface du ruban en appliquant une pression. S’il y a des endroits coupants ou abrasifs, corrigez la situation en appliquant plus de ruban.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Lors de l’assemblage du mur, il est fortement recommandé de vérifier plusieurs fois la mesure du rayon de la piscine afin de s’assurer d’installer une piscine ronde et non une piscine en forme d’œuf.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment faire le montage de la piscine

La construction de la doucine

La personne à l’intérieur de la piscine débute la construction de la doucine avec le matériel de finition du fond.

La doucine est la partie située à la jonction des rails du bas et du sol intérieur de la piscine. Elle empêche la toile d’être en contact direct avec les rails et les mains du bas. La doucine compactée doit absolument couvrir les rails et les mains du bas.

L'installation du tapis géotextile

Le tapis géotextile sert à protéger la toile des imperfections du sol. Il est obligatoirement installé sur un sol en poussière de roche, et optionnellement sur un fond de sable. Avant son installation, il faut s’assurer :

• D’installer le mur selon les indications du fabricant.

• De lisser et compacter le sol.

• De nettoyer le joint du drain de fond.

• D’enlever les petites roches coincées sous ses souliers.

Lors de l’installation du tapis géotextile, il faut prendre soin de cacher les coutures et d’arroser la surface. L’arrosage permet aux installateurs de tirer sur le tapis sans qu’il ne revienne à l’endroit initial.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment installer la toile

Avant d’installer la toile, il faut s’assurer :

• De sceller l’écumoire de l’extérieur avec du ruban.

• De sceller le tuyau de la balayeuse et de l’installer dans le trou du retour d’eau.

• De nettoyer le dessus du drain.

• De porter des souliers à semelles plates afin d’éviter d’abîmer le fond de la piscine.

Une toile chaude se maniant plus facilement. Au moment de l’installation, la toile doit être centrée à l’intérieur du cercle et le joint doit être vertical. Le joint ne doit pas arriver à un endroit où la toile doit être coupée (écumoire, retour d’eau).

Il existe plusieurs toiles de piscine. Voici les principales :

1. Toile accrochée

Ce modèle de toile s’accroche directement sur la paroi du mur. Vous pouvez accrocher la toile en prenant soin de remettre les soutiens (tiges métalliques) derrière eux.

Pendant ce temps, l'autre personne peut débuter l’installation des rails du mur à ce moment.

Il est possible que des rails doivent être retirés advenant le cas où la toile nécessiterait d’autres ajustements.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

2. Toile à chevauchement

La toile à chevauchement est conçue pour être installée sur plus d’une hauteur de mur. La personne qui l'installe est responsable d’en faire l’ajustement. Une fois centrée, elle doit être ajustée en hauteur, de façon à avoir assez de jeu dans l’intersection entre le sol et le mur pour tirer les plis.

Une fois la hauteur idéale trouvée, la toile est placée sur la paroi supérieure du mur et un autre installateur place les couronnements qui la retiennent. Il est important de barrer le mur lors de cette étape pour éviter qu’il ne se désassemble du rail. Une tige de métal ou un installateur doit le retenir en place. Il est de votre devoir de replacer tous les soutiens de mur qu’il déplace.

La toile à chevauchement peut être apparente de l’extérieur de la piscine; il est possible de la rabattre vers l’intérieur avant l’installation des margelles.

3. Toile à bille

Pour installer une toile à bille, il faut d’abord installer les serrures de toile conçues pour la retenir au mur. Le joint de la serrure de toile ne doit pas être vis-à-vis du joint du mur. Les étapes d’installation sont les mêmes que pour les autres modèles de toile jusqu’au moment de la fixer.

La toile à bille doit être accrochée dans la pièce conçue pour la retenir. À la fin de l’installation, confirmez qu’elle peut supporter le poids de l’eau en appliquant une pression entre le sol et le mur. La toile peut être ajustée, si nécessaire.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment installer le drain

L’installation du drain se fait une fois la toile de piscine installée. Voici les éléments composant la trousse du drain :

• Perceuse à intensité variable

• Tournevis

• Couteau

• Vis

• Joint

• Cercle du drain et couvercle

Les différentes étapes d’installation du drain :

1. Assemblez le joint et le cercle du drain à l’aide de deux vis.

2. Localisez le drain de fond et deux trous par dessus la toile.

3. Percez soigneusement les trous à travers la toile. Lors de journées chaudes et ensoleillées, il est possible que la toile soit emportée par le mouvement de la perceuse; il est donc important de la retenir fermement lors du perçage.

4. Vissez le cercle du drain dans ces deux trous et ensuite dans tous les trous.

5. Vissez le reste du drain à la main à la limite de serrage.

6. Vérifiez le serrage du drain en appliquant une pression sur la toile et observez si celle-ci bouge.

7. Coupez la toile à l’intérieur du drain.

8. Vissez le couvercle du drain.

9. Commencez le remplissage de la piscine.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment monter les pièces du haut de la piscine

Lorsque la toile et le drain sont fixés, assemblez les rails et les mains du haut. Il est important de centrer les rails et les mains du haut au même endroit que ceux du bas. Les lignes sur le mur peuvent être utilisées comme repères visuels. Il est important d’aligner les pièces du haut avec celles du bas, pour éviter d’éventuels problèmes avec les margelles et les cache-joints.

Certains modèles nécessitent que les mains soient installées à la suite de chaque rail, avant de placer le rail suivant. Les mains du haut sont vissées aux pattes.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Les margelles sont généralement vissées sur les mains du haut. Il est important d’avoir bien lu le manuel d’installation et d’être informé des caractéristiques spécifiques du modèle de piscine. Les margelles doivent être centrées entre les mains.

En procédant de cette façon, toutes les pièces devraient s’ajuster parfaitement. Lors du serrage des vis sur une piscine en résine, il est important de porter une attention particulière afin d’éviter de transpercer la structure.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Les caches joints servent à couvrir les joints entre les margelles et les mains du haut. Certains modèles sont en deux parties, dont une qui se fixe aux mains et l’autre à la patte.

D’autres modèles consistent en une seule pièce vissée à même la structure ou simplement à des cache-vis fixés sur les margelles.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comment connecter la piscine aux machines

L'heure de l'installation du système de filtration a sonné. Ce dernier pompe l’eau de la piscine par le drain et l’écumoire, la dirige vers le filtreur et la remet en circulation par le retour d’eau.

Plusieurs composantes peuvent être ajoutées lors de l’installation (chauffe-eau, chlorinateur, système au sel, connexion pour mise à terre, système UV, oxygénateur, etc.).

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Un installateur situé à l’extérieur de la piscine prépare le joint d’étanchéité, les vis, le carré de l’écumoire, la perceuse et le tournevis philips#3.

De l’intérieur, un autre installateur peut appliquer au besoin de l’eau chaude sur la toile à l’emplacement de l’écumoire. L’eau chaude rend la toile plus flexible et malléable.

L’installateur appuie avec ses pieds à l’intersection du sol et du mur, pour que la toile touche complètement le coin à l’endroit de la doucine. Il peut appuyer avec ses deux pieds côte à côte, en se tenant sur le bord de la piscine. Il est important d’appuyer sur la toile vis-à-vis la vis qui est installée.

Une fois la toile étirée, l’installateur situé à l’extérieur prend le carré de l’écumoire, qui a été préalablement assemblé au joint, ainsi que deux vis. Il perce la toile à l’endroit d’un trou de vis et assemble son carré d’écumoire avec celui de son partenaire qui se trouve dans la piscine.

Il est impératif que cette étape soit effectuée en appliquant une pression sur la toile pour simuler le poids de l’eau. Lorsque le cadre supérieur de l’écumoire tient en place avec les vis du haut, l’installateur peut couper la partie supérieure de la toile à l’intérieur du carré pour qu’elle s’étire plus facilement.

Ensuite, toutes les vis restantes doivent être serrées à l’aide de la perceuse (finir au tournevis pour éviter d’endommager les filets).

Si la vis est serrée trop fort et que le plastique est ébréché, il est important d’appliquer du silicone clair pour éviter de futures fuites. Une fois le cadre complètement installé, l’installateur coupe l’autre partie de la toile. Les joints d’étanchéité doivent être bien en place.

Une autre technique d’installation de l’écumoire est d’attendre que le niveau de l’eau soit environ à la moitié. La toile sera alors étirée sous le poids de l’eau.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

Comme pour l’écumoire, il est possible d’appliquer de l’eau chaude et une pression avec les pieds sur la toile pour installer le retour d’eau.

L’installateur qui se trouve à l’intérieur de la piscine pousse avec un raccord ou avec son doigt au centre du trou et l’installateur de l’autre côté coupe la toile en suivant le trou prépercé du mur. Il est important de toujours commencer à couper dans la partie du haut.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

L’entrée et la sortie d’eau qui se trouvent sur le dessus du filtreur détermineront de quel côté de la pompe le filtre sera installé.

Le réservoir du filtreur sera déposé sur l’anneau qui lui sert de base. Les araignées du filtreur doivent être dépliées ou installées sur la pôle à l’intérieur du filtre.

Le sable sera déversé dans le réservoir en prenant soin de garder la pôle centrée, bien au fond et bouchée par le haut.

Une fois le sable versé, la pôle ne se déplace plus et il est important qu’elle soit centrée pour pouvoir installer la tête du filtreur correctement.

Posez ensuite le joint d’étanchéité entre la tête du filtreur et le réservoir (la surface doit être propre). Installez le manomètre dans le bon trou, à l’aide de ruban d’étanchéité et de silicone. Il est important de visser le manomètre dans le bon angle pour ne pas ébrécher les filets.

Courtoisie Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ)

La cartouche du filtreur doit être installée à l’intérieur du réservoir. Le filtreur devra ensuite être fermé et installé avec les autres composantes.

Si la piscine est équipée d’un drain de fond, le tuyau sortira de la terre au niveau de l’écumoire. Certains magasins préfèrent que la sortie d’eau soit à côté de l’écumoire afin de permettre au tuyau de faire une boucle, ce qui a pour effet de faciliter la fermeture de la piscine à l’automne.

Il sera connecté à un système de valves qui offrira la possibilité de fermer et d’ouvrir le débit d’eau provenant du moteur.

Avant de serrer une connexion, il est fortement conseillé d’appliquer du ruban d’étanchéité et du silicone. Le ruban d’étanchéité doit être appliqué dans le même sens que le filet de la pièce pour éviter que le mouvement de serrage ne l’enlève.

Le ruban sert à colmater le jeu dans le filet et prévient les fuites lentes. Il est aussi recommandé d’appliquer du silicone sur la connexion avant de la visser et d’essuyer l’excédent. Le silicone doit former un pont entre le matériel de la composante et la connexion, en prenant soin d’envelopper la partie visible du ruban d’étanchéité.

Certaines connexions sont conçues pour être collées. Il est important d’utiliser la colle appropriée et de respecter le temps de séchage. D’autres connexions ont une partie vissée et une autre qui doit être serrée à l’aide de collets.

Les collets devront toujours être serrés vis-à-vis les rainures du connecteur. Si deux collets sont nécessaires, il est utile de les installer l’un à l’opposé de l’autre, pour obtenir deux points de serrage distincts.

Comment installer l'échelle

En terminant, installez l'échelle pour accéder à l'eau en quelques étapes faciles.

Suivez le manuel d'instruction du modèle d'échelle choisi comme il en existe une panoplie sur le marché. Il s'agit de la toute dernière étape avant de pouvoir éventuellement profiter d'une bonne baignade!

Voici quelques liens utiles en vue de l'installation de votre piscine hors terre :

• Hydro-Québec

• Société de sauvetage

• Baignade parfaite

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Occupation du territoire (Sécurité des piscines résidentielles)

• Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

*À propos de Piscine Solide

Entreprise familiale implantée dans le marché depuis 10 ans, Piscine Solide propose un vaste inventaire de piscines hors terre, des accessoires et une panoplie de services personnalisés pour répondre aux plus hautes attentes des consommateurs.

Alexandre Dubois, propriétaire de Piscine Solide, une division de GROUPE SOLIDE Ltée, baigne dans ce domaine depuis son enfance. Ayant la chance d’avoir appris les rouages du métier auprès de son père, il a su apporter une touche personnalisée auprès de sa clientèle.

Membre du conseil d’administration de l'Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), M. Dubois est l’un des collaborateurs principaux reconnus par cette organisation et contribue à la formation de la relève dans ce domaine.