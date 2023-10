Avec l'automne qui s'amène, notre peau a tendance à perdre de son éclat si on ne l'hydrate pas comme il le faut. Il existe une rimbabelle de produits pour unifier le teint et lui donner un aspect radieux à temps pour la nouvelle saison.

• À lire aussi: Le secret des experts beauté pour avoir une belle peau en santé

• À lire aussi: Les meilleures crèmes anti-rides testées et approuvées

Qu'il s'agisse d'une peau sèche, squameuse ou rugueuse, les personnes de couleur peuvent être plus sujettes à certaines affections de la peau comme la kératose pilaire, qui provoque l'apparition de petites bosses rugueuses, et l’hyperpigmentation, un état de la peau où des tâches et des plaques foncées apparaissent en raison d’un excès de mélanine, d’une texture de peau déséquilibrée oud’un manque d’hydratation de la peau.

Courtoisie Aveeno

Voici donc notre TOP 5 des meilleurs produits pour améliorer un teint inégal l'automne venu.

Les meilleurs produits pour unifier le teint

Cette lotion exfolie en douceur et hydrate les peaux sèches tout au long de la journée tout en lissant les peaux rugueuses. Pour améliorer le teint et la texture de la peau, appliquez quotidiennement cette crème hydratante. Assurez-vous que la peau est propre lors de l'application.

La peau apparaîtra plus lisse et plus douce après une seule utilisation et le teint apparaîtra plus même après seulement une semaine. Révélez ainsi un teint plus uniforme avec cette lotion non grasse!

Cette crème hydratante pour le corps exfolie et hydrate en douceur les peaux sensibles tout en aidant à lisser la peau sèche et à améliorer le teint inégal.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 13,99 $ sur Amazon

Voici un hydratant quotidien avec une couverture parfaite de la peau intégrée pour offrir de multiples avantages à votre peau. Cette formule légère et sa texture confortable pénètre la peau pour un fini transparent et impeccable.

En prime, les rides sont visiblement réduites. La peau est plus ferme et plus lisse. On adore le fait que cette crème de Garnier unifie le teint de la peau et promet une hydratation en 24 heures.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 19,99 $ sur Amazon

Développée avec des dermatologues, la lotion CeraVe pour peaux rugueuses et bosselées est formulée pour lisser et apaiser efficacement la peau sèche.

Avec sa formule légère et non grasse, cette lotion pour peau rugueuse est conçue pour améliorer la texture de la peau avec de l'acide salicylique exfoliant et de l'acide lactique comprend également trois céramides essentielles, l'acide hyaluronique et la niacinamide pour aider à restaurer la barrière cutanée, à conserver l'hydratation et à apaiser la peau.

Courtoisie Amazon

Prix : 19,19 $ sur Amazon

Adoucissez et lissez en douceur la peau rêche et irrégulière pendant la nuit. Cette crème nourrissante et retexturisante pour le corps contient de l'APH, de la niacinamide et de l'avoine prébiotique.

D'une marque recommandée par les dermatologues depuis plus de 70 ans, cette crème de nuit exfolie en douceur et hydrate les peaux sensibles pendant que vous dormez.

Un ajout nourrissant à votre routine de soins de la peau nocturne, la crème exfoliante est sans parfum, sans paraben et sans colorant. Appliquez la crème corporelle de nuit comme vous le souhaitez sur une peau nettoyée avant de vous coucher.

Courtoisie Amazon

Prix (en rabais) : 14,47 $ sur Amazon

Cette lotion corporelle à l'acide kojique aide à éclaircir et unifier parfaitement le teint de votre peau, ce qui donne à votre peau un éclat de rêve. Elle élimine la mélanine : l'acide kojique aide à réduire l'apparence des taches sombres, de l'hyperpigmentation et du mélasma, vous donnant une peau claire et belle.

On aime le fait qu'elle convienne aux différentes parties du corps telles que les bras, les mains, les pieds, les jambes, etc. Elle ne laisse aucune sensation inconfortable après utilisation!

Courtoisie Amazon