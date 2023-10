Si un séjour dans Charlevoix est prévu au calendrier prochainement, vous devriez fortement considérer l'une de ces 10 options d'hébergement testées et approuvées par notre équipe.

Que ce soit lors des chaudes journées d’été, quand les arbres se parent de vibrantes couleurs en automne ou lorsqu’un tapis blanc recouvre le sol en hiver, la région de Charlevoix a une panoplie d’activités à offrir en toutes saisons.

La magnifique région de Charlevoix regorge d'attraits qui valent vraiment le déplacement. Qu'attendez-vous?

TOP 10 des plus beaux lieux où dormir dans Charlevoix

Véritable coup de coeur, le Club Med Québec Charlevoix s'avère une magnifique option si vous planifiez une escapade en famille ou en couple au pied du Massif de Charlevoix. Ce seul et unique Village Club Med tout-inclus au Canada vous en mettra plein la vue!

D'abord, de part sa localisation face au Saint-Laurent et immergé dans la nature, vous y découvrirez des paysages à couper le souffle dès l'arrivée dans votre chambre, si vous optez pour celle avec vue sur le fleuve.

Courtoisie Club Med Charlevoix

Profitez de repas savoureux et variés inclus dans votre forfait, des boissons avec ou sans alcool à volonté, et un large éventail d'activités pour tous les âges, sans frais supplémentaires : yoga, vélo de montagne, randonnée, méditation, etc. Vous ne pourriez être mieux situé pour vivre l'expérience du Vol de l'Oiseau mécanique . Sinon pendant l’hiver, les cours collectifs de ski et de planche à neige sont aussi compris.

Facebook Club Med

Quelle que soit la saison, les couleurs et la magie de la nature seront au rendez-vous pour vous faire vivre une expérience unique entre fleuve et montagnes! Vous aurez l'impression de vivre un rêve tout en étant éveillé.

Facebook Club Med

Adresse : 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François (QC) G0A 2L0

: 1, rue de la Montagne-Secrète, Petite-Rivière-Saint-François (QC) G0A 2L0 Tarifs : À partir de 235 $/personne par nuitée en formule tout-inclus pour des réservations de dernière minute (et avec un minimum de deux nuits)

Sortez de la routine et offrez-vous le plaisir lors d'une, deux ou trois nuitées à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. Réserver un séjour dans ce lieu bucolique, c'est surtout s’offrir un terrain de jeu incroyable entre l’immensité du Saint-Laurent et la majesté des montagnes charlevoisiennes.

Facebook Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

Vous serez à quelques pas de marches du jolie village de Baie-Saint-Paul, reconnue pour ses tables gourmandes et ses nombreuses galeries d’art.

Sur le site même de l’hôtel, une fermette accueillant les célèbres bovins Highland de l’établissement et une magnifique piscine (ouverte en saison) vous attendent.

Facebook Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

Si vous possédez un animal, avisez de sa présence au moment de réserver votre chambre et on lui préparera un coin repas et un lit.

Adresse : 50 rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 0G2

: 50 rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 0G2 Tarifs : À partir de 269 $, selon le type de chambre choisi

Sortez des sentiers battus et vivez l'expérience de Repère Boréal qui propose des habitations en plein coeur de la forêt et avec des vues hallucinantes!

Que vous optiez pour un perchoir, un conteneur ou chaleureux chalet, chaque habitation se fond dans un décor paradisiaque et vous permet de reconnecter avec la nature.

Facebook Repère Boréal

Il y a même un spa accessible sur place et qui comprend des cuves chaudes, un sauna et un bain froid.

Profitez pleinement de cette pause détente, tellement méritée, qui vous donnera envie de contempler la nature et de siester sans vous sentir coupable.

Facebook Repère Boréal

Adresse : 3141, route du Fleuve, Les Éboulements (QC) G0A 2M0

: 3141, route du Fleuve, Les Éboulements (QC) G0A 2M0 Tarifs : Les prix varient selon l'habitation choisie

Si vous n'avez encore jamais mis les pieds au Fairmont Le Manoir Richelieu, cet hôtel légendaire qui, du haut d’une falaise, surplombe le fleuve, c'est le temps de vous offrir la vie de château.

Nature majestueuse, luxe inhérent, divertissement inégalable : voilà ce qui caractérise ce majestueux hôtel vieux de 120 ans, situé en plein cœur de la région de Charlevoix.

Facebook Fairmont Le Manoir Richelieu

Cet hôtel de villégiature 4 saisons offre une gamme complète d’activités estivales et hivernales qui plairont à tous. Visites guidées historiques de l’hôtel, sentiers pédestres, activités créatives pour enfants, mini-golf, patin, glissade sur tubes et location de matériel de sport ne sont que quelques-uns des services offerts sur place.

Facebook Fairmont Le Manoir Richelieu

Ne manquez pas une visite au Casino de Charlevoix ou encore un moment de relaxation au Moment Spa!

Adresse : 181, rue Richelieu La Malbaie, Charlevoix (QC) G5A 1X7

: 181, rue Richelieu La Malbaie, Charlevoix (QC) G5A 1X7 Tarifs : À partir de 342 $/nuitée, selon le type de chambre choisi

La Maison Otis est un hôtel boutique située au cœur de la mythique rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul dans la magnifique région de Charlevoix.

À quelques pas de plusieurs activités touristiques et de plein air, à 15 minutes du centre de ski Le Massif de la Petite Rivière Saint-François et aux abords du fleuve Saint-Laurent, son emplacement géographique vous permettra assurément d’être au cœur des principaux événements culturels de la ville de Baie-Saint-Paul.

Se situant entre l’auberge traditionnelle et l’hôtel de luxe, La Maison Otis propose 17 chambres et suites douillettes avec espace-salon pour certaines. Elles sont toutes munies des commodités essentielles pour un séjour confortable.

Facebook Maison Otis

Adresse : 23, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 1M2

: 23, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 1M2 Tarifs : À partir de 139 $/nuit

Situé à moins d'une heure de la ville de Québec, l'Auberge des 3 Canards est un établissement d'exception comptant plus de 49 chambres et suites. C'est l'endroit tout indiqué pour vous évader quelques heures voire quelques jours!

Transportez-vous dans un décor champêtre avec vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Les plus fins palais seront heureux de pouvoir profiter d'une expérience gustative sans pareil devant un panorama à couper le souffle.

De nombreuses activités et plusieurs services sont aussi disponibles sur place, et ce, été comme hiver.

Facebook Auberge des 3 Canards

Adresse : 115, Côte Bellevue, La Malbaie (QC) G5A 1Y2

: 115, Côte Bellevue, La Malbaie (QC) G5A 1Y2 Tarifs : À partir de 130 $/nuitée

ÖBois est un centre écotouristique au coeur de Charlevoix, terre de plein air, de saveurs et d’activités aux quatre saisons. Si vous aimez la nature, vous serez servi en réservant à cet endroit!

Avec ÖBois Charlevoix, vous pourrez admirer les paysages spectaculaires de Charlevoix tout en rechargeant vos batteries, en faisant du sport en forêt et en vivant la nature québécoise comme nulle part ailleurs.

Un séjour sur place vous permettre de vivre une expérience plein air dans un site écotouristique hors des sentiers battus et à l'écart du tourisme de masse. C'est garanti!

Facebook ÖBois Charlevoix

Adresse : 100, Côte de la Jetée, Saint-Siméon (QC) G0T 1X0

: 100, Côte de la Jetée, Saint-Siméon (QC) G0T 1X0 Tarifs : À partir de 200$/nuit

Le nouveau complexe de villégiature La Pignoronde remplace l’ancienne auberge éponyme. Découvrez-y une nouvelle expérience rehaussant tous les standards attendus en location touristique haut de gamme.

Chaque condo offre une vue incomparable sur le fleuve Saint-Laurent, l’Isle-aux-Coudres et la vallée du Gouffre où Baie-Saint-Paul étale sa culture, son âme artistique et la splendeur de son paysage.

Préparez-vous à vivre un séjour hors du commun. Entre amis, en famille ou entre collègues, choisissez une unité locative au décor et aux caractéristiques uniques, selon vos goûts et vos besoins.

Adresse : 750, boulevard Mgr de Laval, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 2V5

: 750, boulevard Mgr de Laval, Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 2V5 Tarifs : À partir de 130 $/nuit

Envie de louer un chalet contemporain de luxe et de prestige avec vue sur le fleuve St-Laurent en Charlevoix? Ne cherchez plus! Les Terrasses Cap-à-l’Aigle remplissent une double mission : elles promeuvent l’architecture naturelle contemporaine du Québec et contribuent à l’essor de la région de Charlevoix.

Territoire exceptionnel, au relief montagneux et bordé par le majestueux fleuve Saint-Laurent, Charlevoix est la région idéale pour accueillir des maisons à l’architecture contemporaine, construites essentiellement à partir de matériaux naturels locaux.

Tous les chalets des Terrasses Cap-à-l’Aigle s’intègrent harmonieusement à leur environnement et sont orientés de façon à tirer le meilleur parti de la vue, de l’ensoleillement et de la ventilation.

Facebook Teracea - Terrasses Cap à l'Aigle

Adresse : 135, rue Marie-Rose, La Malbaie (QC) G5A 0E2

: 135, rue Marie-Rose, La Malbaie (QC) G5A 0E2 Tarifs : À partir de 250 $/nuitée (et une réservation minimum de deux nuits)

À mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et Le Massif de Charlevoix, plus précisément à Petite-Rivière-Saint-François, les dômes sont le point de départ idéal pour découvrir la magnifique région de Charlevoix.

Dômes Charlevoix est un concept d'hébergement touristique quatre saisons permettant de vivre une expérience nature en tout confort. Les dômes géodésiques sont conçus pour le climat nordique du Québec et sont disponibles 12 mois par année. La grande superficie des habitations permet à 4 personnes d’y séjourner confortablement.

Érigés à flanc de montagne, les dômes offrent une grande intimité ainsi qu’une vue impressionnante sur le fleuve et les alentours. Vous trouverez aussi toutes les commodités d'un chalet telles qu’une cuisine complète, une salle de bain raffinée, un deuxième lit queen sur la mezzanine, un espace foyer, une grande terrasse et un spa privé afin de vivre une expérience inoubliable.

Facebook Dômes Charlevoix