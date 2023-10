5 conseils doux pour vous aider lors de vos traitements contre le cancer

Le diagnostic d’un cancer et le début d’un nouveau traitement sont des étapes qui peuvent apporter leur lot d’inquiétudes et de questionnements. Voici donc quelques conseils pour vous permettre d’aborder cette épreuve avec plus de douceur.

Depuis plusieurs années, la marque de soins La Roche-Posay souhaite améliorer la qualité de vie des personnes qui présentent une peau fragilisée par le cancer, entre autres, en soutenant des programmes de lutte et de sensibilisation, en plus d’être à l’écoute des besoins cutanés des patients.

Étant donné que ce sont plus de 80 % des personnes atteintes de cancer qui développent des effets secondaires sur leur peau pendant leurs traitements, l’application de petits gestes au quotidien aura nécessairement un effet bénéfique sur votre bien-être psychologique et votre confort cutané.

Suivez ces 5 conseils pour vous aider et soulager votre peau durant les traitements :

1. Misez sur une routine de soins pour les peaux sensibles

Getty Images

La sécheresse accrue de la peau, la radiodermite (des lésions provoquées par la radiothérapie), le syndrome main-pied ou l’inflammation du follicule pileux font partie des troubles cutanés temporaires qui peuvent être causés par les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

Ainsi, l’application d’une routine de soins personnalisée, signée La Roche-Posay, permettra d’apaiser la peau soumise aux traitements contre le cancer.

Pour la nettoyer de façon délicate, vous pourrez vous tourner vers un nettoyant sans savon ou une huile nettoyante sans huiles essentielles afin de respecter son pH. Finalement, après avoir séché votre peau en la tapotant délicatement, vous pourrez appliquer une crème ou un baume apaisant afin de renforcer la barrière cutanée et de prévenir l’inconfort.

À noter toutefois qu’il est recommandé de ne rien appliquer sur votre peau, au moins six heures avant une séance de radiothérapie. En cas de doute, rappelez-vous que vous pouvez toujours demander des conseils à votre équipe soignante ou à votre dermatologue.

2. Protégez votre peau du soleil

Pendant et après les traitements contre le cancer, la peau est plus sensible aux rayons du soleil. De plus, les zones traitées par la radiothérapie et les cicatrices chirurgicales nécessiteront d’être protégées plus soigneusement.

Au quotidien, si vous prévoyez aller à l’extérieur, n’oubliez pas d’appliquer une protection solaire adaptée aux peaux sensibles, avec un FPS d’au moins 50, afin de bloquer les rayons UVA et UVB. Vos vêtements joueront également un rôle essentiel de protection, tout comme vos lunettes de soleil et votre casquette ou votre chapeau.

3. Privilégiez la douche à la place d’un bain

Getty Images

Bien que vous ayez envie d’un bon bain chaud, il est préférable d’opter pour des douches courtes, à l’eau tiède, pour éviter d’irriter votre peau et de déclencher des démangeaisons. L’utilisation d’un nettoyant pour le corps sans parfum est également à privilégier.

4. Utilisez un détergent à lessive sans parfum

Le frottement des vêtements sur votre peau pourrait avoir un impact non négligeable sur votre confort, alors, en plus de porter des matières douces et naturelles, il est préférable de laver vos vêtements avec un détergent hypoallergénique sans parfum.

5. Hydratez vos mains et vos pieds

Getty Images

La peau des mains et des pieds est particulièrement sensible aux traitements, c’est pourquoi il est important d’appliquer une crème émolliente ou un baume réparateur plusieurs fois par jour sur ces parties du corps afin de favoriser l’hydratation et la circulation sanguine.

Chez certaines personnes, la sécheresse cutanée peut être sévère et accompagnée de rougeurs et d’un gonflement de la paume des mains et de la plante des pieds. C’est ce qu’on appelle le syndrome main-pied. Pensez alors à porter des gants lors de vos activités manuelles et ménagères, en plus d’opter pour le port de chaussures confortables au quotidien.

Pour améliorer la qualité de vie des patients et faire progresser la recherche scientifique, La Roche-Posay développe des soins efficaces et sécuritaires qui sont approuvés pour les peaux sensibilisées par les traitements contre le cancer.