BUZZ - Ces derniers jours, le marathonien Simon Leblanc a réussi tout un exploit. La semaine dernière, au marathon de Montréal, il a été le 2e plus rapide. Et hier, au marathon de Québec, il a été LE plus rapide et a terminé 1er. En 7 jours, il a réalisé 2 marathons dans l’excellence. Il est avec nous ce matin pour nous parler de ces 2 exploits.