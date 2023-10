Voyez la touchante demande en fiançailles de notre chef Jonathan Garnier

Notre talentueux chef Jonathan Garnier ne fait jamais les choses à moitié et il l'a encore une fois démontré à sa douce cette fin de semaine.

• À lire aussi: Un nouveau segment cuisine tous les mercredis!

• À lire aussi: Voici pourquoi Gino était absent à l'animation de Salut Bonjour

Jonathan Garnier a demandé sa conjointe, Joëlle, en fiançailles dans les derniers jours.

Notre fidèle chef à l'émission en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux en partageant un joli cliché d'elle et lui, quelques secondes après la grande demande.

On voit les deux tourtereaux plus heureux que jamais alors que Jonathan tient précieusement une jolie bague dans sa main gauche.

« L'homme le plus chanceux de la terre »

On pouvait lire sous cette publication ce joli texte empreint d'amour et de reconnaissance.

« Je suis l’homme le plus chanceux de la terre. Trouver ma moitié. Qui m’accepte, me supporte, m’aime et me fait grandir. Je l’aime point ! 🥰 Et on dirait bien qu’elle aussi. », a écrit Jonathan, fébrile de partager cette belle nouvelle à ses fans.

Les voeux de bonheur et les messages de félicitations pleuvent sous la publication depuis. Tous s'entendent pour dire qu'ils forment un magnifique couple.

Joignez-vous à nous pour souhaiter longue vie aux nouveaux fiancés!