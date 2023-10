Le 9h45

Échauffements et étirements : quand et comment

Cette année à Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, Marie-Ève Dicaire va nous donner des trucs pour bien prendre soin de nous et se garder en forme. Ce matin elle aborde le thème des échauffements et des étirements. En quoi ils sont très différents l’un de l’autre. En quoi ils sont si importants. Et comment bien les faire.