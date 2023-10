Blanche, trouvée parmi les poubelles, attend sa seconde chance depuis deux ans

La charmante Blanche, âgée de 12 ans, a connu bien des épreuves avant de trouver refuge à la SPCA de Montréal. Elle est arrivée après qu’un inconnu l’eut découverte à son lieu de travail, abandonnée dans un transporteur parmi les poubelles avec un peu de nourriture.

• À lire aussi: Le courageux Buddy cherche un foyer bien à lui

• À lire aussi: Combien coûte un animal de compagnie?

Malgré ce passé difficile, Blanche se révèle très affectueuse et recherche une famille aimante qui lui offrira une retraite bien méritée et tout l’amour du monde.

Blanche adore se détendre au bord des fenêtres et apprécie particulièrement les gratouilles sur la tête et les caresses sur le ventre. Cette petite compagne incroyablement douce a reçu le surnom de « petite fleur » en raison de sa gentillesse et de son affection envers les gens.

Courtoisie SPCA de Montréal

Blanche s’entend bien avec tous les humains, surtout si une friandise est en jeu.

Même à son âge, cette beauté est toujours très joueuse et serait très contente de s’amuser avec vous. Elle est inséparable de son fidèle jouet, un poisson en peluche contre lequel elle se blottit quand elle dort.

Courtoisie SPCA de Montréal

Blanche recherche un foyer paisible et aimant où elle pourra se reposer et interagir avec son humain préféré. Elle ne demande qu’un peu d’attention et d’amour et vous démontrera en retour une grande reconnaissante.

Blanche est en attente d’adoption depuis maintenant deux ans, car elle souffre de diabète et malheureusement, les félins qui en sont atteints sont souvent laissés pour compte au refuge.

La SPCA de Montréal garde toutefois espoir qu’il y a pour elle quelque part une famille prête à lui faire une injection deux fois par jour pour contrôler sa maladie.

Courtoisie SPCA de Montréal

Une semaine d'adoption à prix réduits

Exceptionnellement, jusqu’au 8 octobre prochain, les frais d’adoption pour les chats et les chiens adultes sont réduits à seulement 50 $ à la SPCA de Montréal.

Et dans le cas des animaux offerts en adoption humanitaire, notamment pour des raisons de santé (comme c’est le cas pour la belle Blanche), il n’y a aucun frais d’adoption.

Si vous êtes prêt à offrir un doux foyer à cette charmante chatte, ou à tout autre animal au refuge, visitez la SPCA de Montréal pendant les heures d’ouverture.