Les 10 meilleurs lits Montessori

Inspiré de la pédagogie Montessori, un lit Montessori est un lit près du sol qui permet à votre enfant d’être autonome dès son plus jeune âge. Selon l’approche de Maria Montessori, les enfants grandissent, se développent et s’épanouissent lorsqu’ils ont la possibilité de bouger et d’apprendre de manière autonome. Votre enfant développera sa confiance en lui en jouant et en explorant son environnement et il améliora ses habitudes de sommeil.

Que vous soyez à la recherche d’un modèle pour faire la transition de la bassinette à un lit d’enfant, que ce soit pour des enfants plus âgés ou des lits multiples pour les enfants qui partagent une chambre, il y en a pour tous vos besoins parmi ces 10 meilleurs lits Montessori.

Pourquoi choisir un lit Montessori

Encourage la liberté et l’autonomie de l’enfant

Améliore la confiance de l’enfant

Facilite les mouvements d’un bébé

Aide au développement des capacités cognitives

Aide au développement des capacités sensorielles

Voici les 10 meilleurs lits inspirés de la méthode Montessori

Offrez un environnement des plus sécuritaires à votre bébé avec ce cadre de lit avec barrières. Il pourra jouer de façon indépendante le jour et y dormir paisiblement le soir. La clôture se ferme avec un loquet si jamais votre enfant est un peu trop aventureux.

COURTOISIE AMAZON

Prix : À partir de 433 $ sur Amazon

Votre enfant commence à marcher? Il adorera ce lit de plancher Montessori. Avec son design simple, ce lit s’adapte facilement à tous les décors. Il est fabriqué en bois de pin de haute qualité et la peinture est écologique pour offrir un espace sûr tout en respectant l’environnement.

COURTOISIE AMAZON

Prix : À partir de 464,27 $ sur Amazon

Ce lit a été conçu pour offrir une transition tout en douceur pour votre enfant en conservant le matelas de son berceau. Il aura un endroit sécuritaire et confortable pour explorer sa chambre à coucher.

COURTOISIE ETSY

Prix : 479 $ sur Etsy

Ce magnifique lit Montessori favorise un apprentissage et une croissance indépendante avec sa conception ouverte qui permet à l’enfant d’explorer son environnement de manière sécuritaire et amusante.

COURTOISIE ETSY

Prix : À partir de 475 $ sur Etsy

Ce lit de sol est idéal pour faire la transition de la bassinette au lit d’enfant. Cet auvent maison en toile est conçu pour s’adapter à votre matelas de berceau. Votre enfant aura un espace de jeu et de sommeil incroyable et sécuritaire.

COURTOISIE ETSY

Prix : 259 $ sur Etsy

Voici un lit au design intelligent inspiré de la méthode Montessori qui fera le bonheur de votre enfant. Il est bas au sol pour que votre petit puisse entrer et sortir librement du lit en toute sécurité et il est compatible avec un matelas double standard. Vous pouvez l’utiliser avec ou sans sommier selon vos préférences.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 388,97 $ sur Amazon

Ce lit plateforme pratique et sécuritaire comporte deux lits côte à côte avec une conception de balustrade des deux côtés pour vous empêcher de tomber du lit. Les enfants vont adorer sa structure qui ressemble à une maisonnette.

COURTOISIE WAYFAIR

Prix : 999,99 $ sur Wayfair

Ce lit de jour au design minimaliste est offert en deux magnifiques couleurs : gris ou vert. Composé de deux lits simples, vous pouvez également l’utiliser comme un canapé dans la salle de jeu des enfants. Vous aimerez ses tiroirs pratiques qui offrent beaucoup de rangement.

COURTOISIE WAYFAIR

Prix : 999,99 $ sur Wayfair

Voici le lit idéal pour vos enfants qui partagent la même chambre. Ce lit jumeau superposé apporte sécurité et plaisir aux enfants avec son échelle et son toboggan. C’est la solution pour gagner de l’espace dans une petite pièce. C’est un produit durable fabriqué en pin massif et dans un cadre solide pour vous assurer de la stabilité du lit. L’échelle et le toboggan peuvent être placés sur le côté gauche ou droit du lit selon vos besoins.

COURTOISIE AMAZON

Prix : 599,99 $ sur Amazon

Offrez un sommeil sécuritaire à vos jeunes enfants avec ce lit simple en bois massif. Votre enfant ne pourra pas tomber en dormant puisque qu’en plus de ses barrières de sécurité, le lit est à la hauteur du sol. Les barrières permettent également à votre enfant d’explorer en confiance lorsqu’il est réveillé. Un produit de qualité fabriqué à partir de bois de pin et offert en blanc ou en gris.

COURTOISIE WAYFAIR