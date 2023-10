L'impact de la loi 15 sur le métier de sage-femme

MAISON ET FAMILLE - Un des grands chantiers du Ministre Christian Dubé, c’est le fameux projet de loi 15 qui vise une refonte importante du réseau de la santé et des services sociaux. Le ministre Dubé et la CAQ ont refusé certains amendements proposés la semaine dernière et ça fait beaucoup réagir le regroupement des sage-femmes. Elles craignent de perdre leur autonomie professionnelle si le projet de loi 15 est adopté. Elles craignent aussi que le travail des sages-femmes soit soumis à l'évaluation d'un conseil professionnel composé à forte majorité de médecins. Elles préfèreraient une évaluation entre pairs.