Numérologie : Comment calculer son chemin de vie

La numérologie est une pratique ancienne qui interprète le sens sacré des nombres. Les chiffres de notre vie nous aident à mieux comprendre notre monde, les événements et nous-même. Le chemin de vie, qu’on calcule à partir de sa date de naissance, représente notre destinée et notre mission sur terre. Voici comment le calculer et la signification des différents chiffres.

Qu’est-ce que le chemin de vie

Aussi appelé chemin de destinée ou nombre de vie, le chemin de vie représente votre mission de vie sur terre. Il existe 12 chemins de vie différents et chacun d’eux permet de mieux se connaître en nous dévoilant nos qualités, nos forces, mais aussi nos défauts et nos faiblesses. Le chemin de vie nous aide à prendre les bonnes décisions pour mieux gérer notre vie personnelle, amoureuse, sociale et professionnelle.

Comment calculer votre chemin de vie

Pour calculer votre chemin de vie, vous aurez besoin de votre date de naissance. Il suffit tout simplement d’additionner la date, le mois et l’année de votre naissance ensemble. Vous devez obtenir un chiffre compris entre 1 et 9, si vous obtenez un nombre à deux chiffres, additionnez-les encore une fois.

Par exemple si vous êtes née le 14 avril 1984, vous devez additionner tous les chiffres en incluant celui de votre mois de naissance : 1 + 4 + 4 (correspondant à avril, le 4e mois de l’année) + 1 + 9 + 8 + 4 = 31 soit 3 + 1 = 4

Votre chemin de vie correspond au chiffre 4.

La signification des chemins de vie

Chemin de vie 1

Si votre chemin de vie est le numéro 1, vous êtes un fonceur. Vous êtes toujours dans l’action, votre vie doit être captivante et à la hauteur de votre énergie et de vos ambitions. Rien ne vous arrête et vous êtes prêt à tout pour réussir. Vous êtes un leader courageux et créatif qui persévère malgré les embûches.

Actives et indépendantes, les personnes dont le chemin de vie est 1 ont un grand besoin de liberté dans toutes les sphères de leur vie. C’est souvent ce qui les mène dans des positions de dirigeants, puisque ce sont des personnes qui aiment prendre les commandes et dominer, mais c’est également un trait de caractère qui peut leur être nuisible en amour puisqu’elles s’ennuient rapidement dans une relation routinière.

Ses caractéristiques: Courageux, créatif, enthousiaste, indépendant, énergique

Chemin de vie 2

Empathiques, sociales et sensibles, les personnes du chemin de vie 2 ont une très grande capacité relationnelle. Que ce soit au travail, en amitié ou en amour, vous avez une belle sensibilité, un grand sens de l’écoute et beaucoup de diplomatie. Supportant mal la solitude, vous avez besoin des autres pour vous épanouir et donner le meilleur de vous-même.

Vous êtes d’excellents médiateurs, des amis et des amoureux fidèles et de nature douce et tranquille. Au travail, vous êtes le confident et un collègue sur qui on peut toujours compter. En amour vous êtes un partenaire fidèle, aimant et vous faites tout pour bien vous occuper de votre partenaire. Faites attention à ne pas trop tomber dans la routine qui peut vite devenir ennuyante et à ne pas vous oubliez au détriment des besoins des autres.

Ses caractéristiques : Social, diplomate, empathique, hypersensible, timide, créatif

Chemin de vie 3

La créativité, la communication et l’optimisme sont au coeur du chemin de vie 3. Vous êtes des personnes extraverties, excentriques, idéalistes et un peu rêveuses. Vous avez de grandes aptitudes sociales grâce à votre écoute, votre empathie et votre charisme indéniable. Votre personnalité pétillante, votre sens de l’humour aiguisé et votre bonne humeur contagieuse font de vous l’ami idéal. Du côté de la créativité, vous avez un talent exceptionnel dans tous les domaines artistiques.

Vous avez toujours soif de nouvelles aventures, la routine n’est pas faite pour vous. Par contre, votre insouciance vous éloigne de certaines responsabilités et à fuir les défis de votre vie. Adeptes de la pensée positive, vous croyez sincèrement que tout ira toujours pour le mieux, ce qui fait de vous des personnes fidèles et serviables, mais vous rend aussi un peu naïf à l’occasion.

Ses caractéristiques : Généreux, optimiste, extraverti, superficiel, insouciant

Chemin de vie 4

Une volonté sans limite anime les personnes du chemin de vie 4. Vous aimez être en contrôle, vous avez un grand sens de l’organisation et de la planification et vous terminez toujours ce que vous avez commencé. En recherche constante de l’excellence, vous êtes dignes de confiance, cartésien et pragmatique. Rigoureuses, sérieuses et persévérantes, vous détestez les surprises et les imprévus.

Votre besoin de performance et votre ténacité vont parfois vous éloigner des autres et vous nuire dans vos relations. Par contre en amitié comme en amour, vous êtes des partenaires fidèles et attentionnés sur qui on peut toujours compter. La stabilité, l’ordre et la discipline règnent dans votre quotidien.

Ses caractéristiques : Digne de confiance, dévoué, perfectionniste, monotone, rigide

Chemin de vie 5

Toujours dans l’action et dans l’aventure rien ne vous arrête! Vous êtes insatiable et en demandez toujours plus. Les personnes du chemin de vie 5 font preuve de courage, d’audace et de curiosité. Elles sont très sociales, adorent s’amuser et vivre dans le moment présent. La routine et le travail répétitif ne sont pas faits pour vous et votre grand besoin de liberté et d’indépendance. Pour bien réussir, vous devrez trouver un équilibre entre votre besoin de sensations fortes et vos responsabilités.

Vous appréciez le beau, les voyages et les plaisirs de la vie. Épicuriens dans l’âme, vous êtes toujours actifs et en quête de nouvelles expériences. Charmants et extravertis, vous avez de la facilité dans vos relations sociales et amicales. En amour, vous êtes des séducteurs, vous aimez jouer et vous savez comment user de votre esprit et de vos talents en communication pour obtenir ce que vous voulez.

Ses caractéristiques : extraverti, magnétique, ambitieux, impulsif, inconstant

Chemin de vie 6

Les personnes du chemin de vie 6 sont dévouées, perfectionnistes et avec un grand sens des responsabilités. Elles cherchent à aider les autres grâce à leur écoute empathique et leur gentillesse. Son grand besoin d’amour et de reconnaissance de la part des autres les poussent parfois à s’oublier. Elles apprécient les compliments, les récompenses et que leurs efforts soient estimés à leur juste valeur.

Au quotidien, ce sont des personnes qui aiment le calme, l’harmonie et qui sont très faciles à vivre. Elles sont de bons confidents, serviables et conciliants dans leurs relations sociales. En amour elles sont romantiques, tendres et affectueuses. Les relations amoureuses et la famille sont primordiales à leur bonheur.

Ses caractéristiques : responsable, sincère, engagé, sensible

Chemin de vie 7

La spiritualité, la soif d’apprentissage, le raisonnement et l’intuition sont au centre du chemin de vie 7. Vous appréciez l’analyse, l’introspection et votre envie d’accroître vos connaissances est infinie. Les choses, les événements, les personnes, vous avez besoin de tout examiner et de tout comprendre. Votre quête de perfection vous amène à vous questionner par rapport à la spiritualité, la philosophie, les religions et les sciences occultes.

Le chemin du philosophe est solitaire et calme, vous avez besoin de vous éloigner des autres. Les questions existentielles sont plus importantes pour vous que d’avoir un cercle social. Grâce à votre intuition, vous pouvez bien choisir votre entourage en amitié comme dans votre vie sentimentale même si cette dernière n’est pas toujours facile et plutôt irrégulière.

Ses caractéristiques : Sagesse, intelligence, perfectionnisme, introverti, solitaire

Chemin de vie 8

Le chemin de vie 8 est celui de l’autorité, de la détermination et de la réussite. Ce sont des personnes indépendantes, compétitives et qui aiment le pouvoir et l’argent. Leur parcours est semé d’embûches, mais elles vont réussir grâce à leur obstination et leur ambition. Elles devront être téméraires et prendre des risques pour arriver à leur réussite matérielle. Elles sont toujours à la recherche de sensations fortes et ne supportent pas le mensonge et la manipulation.

Très exigeantes envers elle-même et les autres, les personnes du nombre 8 peuvent parfois donner l’impression qu’elles sont froides et difficiles d’approche. En amour, elles ont besoin de fusionner avec leur tendre moitié, les relations superficielles ne les intéressent pas. Avec le bon partenaire, elles seront attentionnées et feront tout en leur pouvoir pour assurer la sécurité affective de l’autre.

Ses caractéristiques : Généreux, autoritaire, ambitieux, affectueux, déterminé

Chemin de vie 9

Le chemin de vie 9 est celui de la créativité, de la générosité et de la sagesse. Dignes de confiance, honnêtes et sensibles, vous êtes des personnes qui réussiront dans les activités artistiques et littéraires. Vous êtes également passionné par les rencontres, les voyages autant spirituels qu’à vocation humanitaire.

Vous avez beaucoup de compassion pour les autres. Vous avez une forte envie d’améliorer le monde et la vie des gens qui vous entourent. En amour, vous êtes à la recherche d’un compagnon ayant les mêmes intérêts que vous pour les voyages, la spiritualité et les découvertes. Tout au long de vos aventures aux quatre coins du monde, vous chercherez la personne idéale, votre âme sœur.

Ses caractéristiques : altruisme, intelligence, introverti, généreux, utopiste